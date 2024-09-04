Истребители JF-17 ВВС Азербайджана получат турецкие вооружение и авионику

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Истребители JF-17C в версии «блок-3» (Block 3) китайско-пакистанской разработки, заказанные Азербайджаном в интересах своих Военно-воздушных сил (ВВС), получат авиационные ракеты и, частично, бортовое радиоэлектронное оборудование турецкого производства.

Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журнал Turkish Century.

По данным издания, азербайджанские JF-17 будут вооружены ракетами класса «воздух – воздух» «Боздоган» (Bozdoğan) и «Гёкдоган» (Gökdoğan), которые относятся к семейству авиаракет «Гёктуг» (Göktuğ). Они созданы турецким Институтом исследований и разработок оборонной промышленности «Тюбитак» (Tübitak-SAGE) и производятся национальной компанией «Рокетсан» (Roketsan).

«Боздоган» – авиаракета малой дальности с инфракрасной головкой самонаведения (ГСН) и осколочно-фугасной боевой частью (БЧ). Ее длина составляет около 3 метров, а масса – 140 кг. Боеприпас оснащен твердотопливным ракетным двигателем (ТТРД) и способен развивать максимальную скорость в 4 числа Маха при дальности поражения 25 км.

«Гёкдоган» же представляет собой ракету класса «воздух – воздух» средней дальности с активной радиолокационной ГСН и фугасной БЧ массой 20-25 кг. Этот боеприпас имеет 3,7 метра в длину и так же, как и «Боздоган», оснащен ТТРД.

Помимо ГСН для наведения ракеты «Гёкдоган» используются инерциальная навигационная система и возможность корректировки траектории ее полета через канал передачи данных.

По данным портала Army Recognition, дальность действия «Гёкдогана» – до 65 км, по данным из других источников – более 100 км. При этом боеприпас способен развивать скорость свыше 4 чисел Маха. Анкара приняла ракеты «Боздоган» и «Гёкдоган» на вооружение в июле 2024 года.

Как указали в Turkish Century, Турция и Пакистан совместили свои программы разработки авиационного ракетного вооружения. В «Арми Рекогнишн», в свою очередь, отметили, что за счет этого сотрудничества удалось адаптировать турецкие авиаракеты для применения азербайджанскими JF-17.

На схеме с оснащением азербайджанских JF-17, сопровождавшей публикацию журнала в соцсети Х, также была указана возможность вооружения этих истребителей авиационными средствами поражения класса «воздух – поверхность» разработки «Тюбитак» без указания их конкретных типов и названий.

Кроме того, на схеме и на отдельной фотографии к сообщению издания отмечалась возможность оснащения JF-17 ВВС Азербайджана контейнерами целеуказания «Асельпод» (Aselpod) производства турецкой фирмы «Асельсан» (Aselsan). Устройство также предназначено для ведения разведки и наблюдения. Судя по схеме Turkish Century, азербайджанские JF-17C «блок-3» будут иметь не менее девяти узлов внешней подвески вооружений.

Сообщения о контракте Баку с Исламабадом на поставку истребителей JF17 появились в феврале этого года. Сделка стоимостью 1,6 млрд долларов предполагает передачу Азербайджану 24 самолетов JF-17C «блок-3». Как ожидается, азербайджанские ВВС получат первую партию истребителей в следующем году, а последнюю – в 2027 году.