Действительно ли Конституция Азербайджана требует изменений?

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Известный своими «мудрыми» изречениями и противоречивыми заявлениями «величайший стратег и гигант мысли», премьер-министр Армении Никол Пашинян во время своей последней пресс-конференции вновь порадовал преданных поклонников своего нетленного фольклора. На этот раз в ответ на справедливое замечание Баку о том, что в преамбуле Конституции Армении содержатся территориальные претензии в отношении Азербайджана, варчапет разродился зеркальными требованиями.

По его «ценному» мнению, в отличие от Конституции Армении, Конституция Азербайджана содержит территориальные претензии к РА, однако армянская сторона не требует от Баку изменения основного закона на данном этапе, «поскольку уже согласованные статьи проекта мирного договора полностью решают этот вопрос».

Никол Воваевич заявил: «Конституция Азербайджана ссылается на Акт о государственной независимости 1991 года. В этом акте упоминается Декларация независимости Азербайджана от 28 мая 1918 года. Более того, в Акте о независимости записано, что сегодняшний Азербайджан является правопреемником Азербайджана 1918-1920 годов. А в декларации Азербайджана 1918-1920 годов указано, что территориями Азербайджана являются Южное и Восточное Закавказье. На карте, представленной Антантой, Азербайджан представил претензии в отношении сегодняшних Сюникской и Вайоцдзорской областей полностью, Тавушской, Гегаркуникской, Араратской, Лорийской и Ширакской областей частично. Так что в отличие от Конституции Армении, Конституция Азербайджана содержит территориальные претензии к Армении», – сказал Пашинян.

Доктор философии по праву, эксперт по международному праву Эльгюн Сафаров считает, что «в первую очередь, эти так называемые заявления, которые не обоснованы с юридической точки зрения, затягивают процесс подписания мирного соглашения».

«Главной целью для Азербайджана является подписание мирного соглашения и создание стабильности в нашем регионе. Армении невыгодно подписание этого документа, причиной тому является то, что в нем будет зафиксирован факт агрессии Армении в отношении Азербайджана в течение 30 лет. А данный факт должен быть закреплен в мирном соглашении», – отметил эксперт.

По его словам, проблема как раз в том и заключается, что Азербайджан, само собой, не предъявляет никакой стороне каких-либо территориальных претензий: «Армения и Азербайджан были приняты в Организацию объединенных наций в 1992 году и они были приняты в границах, которые указаны в рамках ООН. Данная информация содержится и в архивах ООН, и на всемирно признанных картах организации, картах Совета Европы».

«Поэтому мы исходим из норм международного права, международно-правовых документов, что признают суверенитет и Азербайджана, и Армении. Ничего другого Азербайджан не хочет, и мы говорим о непоколебимости суверенитета и территориальной целостности как АР, так и Армении, говорим о мире и безопасности в регионе», – отметил собеседник Minval.az.

Что касается намерений Еревана, то Э.Сафаров считает, что премьер Армении Никол Пашинян стремится затянуть процесс, «чтобы не было подписания мирного соглашения, поскольку он не хочет, чтобы это случилось при его нахождении у власти, потому что он не желает признавать поражение РА во время своего премьерства: «Это самая важная причина».

Говоря о тексте мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, эксперт отметил, что в документе будет закреплена не только агрессия Армении, но и что РА должна сделать в качестве проигравшей стороны. «То же самое касается и темы границ. Азербайджан постоянно говорит о том, чтобы открыть сообщение, открыть границы, запустить Зангезурский коридор, наладить торгово-экономические отношения, воспользоваться транзитными возможностями, то есть использовать все взаимовыгодные условия. А на что готов пойти Ереван?» – задается вопросом Э.Сафаров.

Комментируя вопрос возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении, в родные края, эксперт указал на страхи Еревана: «Армения не готова, она боится, не готова принимать азербайджанцев, которые родились в Ереване, Зангезуре, в тех местах, где захоронены их предки. Тут речь идет о массовом нарушении прав человека».

«Кроме того, мы говорим о наследии всего человечества – тюркских исторических и культурных памятниках, которые были уничтожены. Международно правовые документы это доказывают. Пашинян же затягивает этот процесс, чтобы получить больше козырей и возможностей для торга в пользу Армении и ради своего личного имиджа. Любое мирное соглашение должно зафиксировать поражение Армении, военную агрессию РА в отношении Азербайджана. Любое лицо, которое подпишет мирный договор со стороны Еревана, признает армянскую агрессию в отношении Азербайджана, а также понесет ответственность за совершенные массовое нарушение прав человека, геноцид и военное поражение», – сказал эксперт.

Кроме того, комментируя другое высказывание Пашиняна, в котором глава армянского правительства указал на якобы содержащуюся в Конституции Азербайджана формулировку с обозначением 108 тыс. кв. км территории республики, наш собеседник отметил следующее: «Они хотят свалить с больной головы на здоровую. Азербайджан не говорит о каких-то притязаниях. Это карта Азербайджанской Демократической Республики 1918-1920 годов, и Азербайджан не оперирует ей. Мы говорим о последовательности соблюдения территориальной целостности в рамках границ ООН, которые были приняты Алма-Атинской декларацией. Никаких притязаний ни со слов президента, ни со стороны документов, ни со стороны других лиц от Азербайджана нет и не было. Просто армянам выгодно продолжать эту дискуссию», – заключил Эльгюн Сафаров.

Алла Зейдуллаева