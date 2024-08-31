На Камчатке пропал вертолет

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На Камчатке пропал вертолёт Ми-8. На борту находилось три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«На Камчатке поступило сообщение о том, что в пункт назначения не прибыл вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро». По предварительным данным, на борту три члена экипажа», — сказал собеседник агентства.

При этом Telegram-канал «112» отмечает, что на борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 могли находиться 19 туристов.

Вертолет должен был забрать группу людей с вулкана Вачкажец. Успел он это сделать или нет, сейчас выясняется.