Атаки на Азербайджан перед COP29 набирают обороты: Баку под ударом МККК и СМИ

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Официальный Баку в преддверии COP29 продолжает находиться в центре информационных атак со стороны ряда ангажированных СМИ, которые публикуют антиазербайджанские материалы при финансовой поддержке армянских лоббистов и других заинтересованных лиц. Ежедневно выходит порядка 5-6 статей против нашей страны, в которых нас обвиняют во всех возможных бедах мира. Сегодня Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал обширный материал о трудностях работы МККК во время так называемой «блокады» в Карабахе, несмотря на наличие множества доказательств, указывающих на отсутствие какой-либо блокады. Главари бывшей хунты сами морили людей голодом, спрятав продовольствие, что подтверждается зафиксированными кадрами. Также имеются записи, где люди спокойно отдыхают в ресторанах.

В материале, наполненном многочисленными фейками, утверждается, что «десятки тысяч людей голодали, а Международный Красный Крест сталкивался с растущими препятствиями при попытках доставки помощи». Издание ссылается на анонимный источник, представленный как бывший «высокопоставленный сотрудник МККК», который утверждает, что «процесс становился все более напряженным по мере того, как власти Азербайджана создавали новые препятствия».

«С каждым следующим конвоем становилось все сложнее. Азербайджанские власти оказывали давление, начиная с мелочей и заканчивая серьезными проблемами на уровне Министерства иностранных дел Азербайджана. Мы не могли работать должным образом», – сетует он.

Однако в материале не приводятся детали «трудной работы». И не дан ответ на главный вопрос: почему МККК не желал перенаправить транзит через Агдам и Барду? А дело в том, как тогда сообщали наши источники, что при первых случаев обнаружения контрабанды Азербайджан конфиденциально выразил свою обеспокоенность МККК. Однако никаких мер принято не было, что и вынудило Баку приостановить транзит. Лишь после того, как транзит был закрыт, а с ним прекратился бизнес МККК на контрабанде, начались просьбы открыть пункт пропуска.

Кроме того, журналисты не задали своему «анониму» вопрос: почему Международный Красный Крест, располагая точными координатами массовых захоронений азербайджанцев — жертв Первой Карабахской войны, не спешит предоставить эту информацию азербайджанским властям?

Блюстители «независимой» журналистики и свободы слова также не поинтересовались у своего анонимного источника, почему сотрудники МККК предпочли молчать о расстреле автомобиля «Скорой помощи» армянскими солдатами и не отреагировали, когда после ракетного удара по Гяндже армянские агрессоры включили военный госпиталь в список легитимных военных целей. Были ли расследованы зафиксированные Баку случаи, когда во время 44-дневной Отечественной войны некоторые сотрудники МККК собирали информацию о местонахождении азербайджанских вооруженных сил, которая затем передавалась представителям Франции и в конечном итоге попадала к армянской стороне?

Вспоминается еще один случай: существует множество фактов, когда Красный Крест покрывал армянских военных преступников. Для таких обвинений есть все основания. В 90-е годы стало известно о нескольких случаях расстрела азербайджанских военнопленных в Армении. Несмотря на достоверные данные и проведённые экспертизы, эти случаи так и не были должным образом расследованы МККК. В 1994 году агентство Reuters сообщало, что в Ереване содержались 23 азербайджанских пленника. Позже власти Армении заявили, что восемь из них были убиты «при попытке к бегству». Однако, как заявил профессор Деррик Паундер, раны на телах указывали на казнь, а не на «попытку бегства». Шесть человек были застрелены в голову, трое — в упор. Но Красный Крест не потребовал международного расследования обстоятельств их гибели. История была замята.

Это был не единственный случай. Расстрел пленных произошел в феврале 1994 года. В октябре того же года Лачин Новрузов, ещё один азербайджанский пленник, написал своим родителям письмо: «Здравствуйте, папа и мама. Я, Лачин Новрузов, нахожусь в селе Эдилли в Армении. Умоляю вас, вытащите меня отсюда! Я хочу жить!» Письмо было передано с печатью Красного Креста, но сам Лачин домой не вернулся. МККК не счёл нужным расследовать его гибель.

В завершение приведем отрывок из публикации в газете «Гардиан» от 2011 года: «Красный Крест и Ватикан помогли тысячам нацистских военных преступников и их пособников сбежать после окончания Второй мировой войны. Красный Крест ранее признавал, что некоторые нацисты сумели воспользоваться его усилиями, направленными на помощь беженцам, потому что административные сотрудники организации были перегружены работой. Тем не менее результаты недавнего исследования наводят на мысль о том, что таких военных преступников было намного больше, чем полагали ранее».

Отдел политики Minval.az