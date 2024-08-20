Израиль заявил об убийстве командира ракетного подразделения «Хезболлы» |
Алиев: Из окна комнаты я показал Владимиру Владимировичу скалы |
Путин на переговорах с Алиевым поблагодарил Азербайджан и выразил удовлетворение итогами визита. Главное |
Путин преклонил колено на могиле Гейдара Алиева (видео) |
Пока Путин в Баку: ВС Армении устроили новую провокацию (обновлено) |
Россия и Азербайджан обсуждают открытие генконсульства в Карабахе |
Блинкен: Это решающий момент |
В Баку и Абшеронском районе временно прекратят водоснабжение |
Армяне открыли огонь в Нахчыванском направлении |
Главное Мир

Разведка США обвинила Иран в хакерской атаке на штаб Трампа

Разведка США обвинила Иран в хакерской атаке на штаб Трампа

ФБР и другие разведывательные службы США пришли к выводу, что Иран стоит за взломом, направленным против президентской кампании кандидата-республиканца Дональда Трампа.

«Мы наблюдали все более агрессивную активность Ирана в течение этого избирательного цикла, в частности, операции по оказанию влияния на американскую общественность и кибероперации, направленные на президентские кампании. Это включает в себя недавно появившиеся сообщения о действиях по компрометации предвыборной кампании бывшего президента Трампа, которые разведывательное сообщество приписывает Ирану», – говорится в заявлении ФБР, распространенном совместно с офисом директора национальной разведки и агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности, передает «Интерфакс».

Отмечается, что Иран добивался «доступа к лицам, имеющим прямой доступ к президентским кампаниям обеих политических партий», чтобы «повлиять на избирательный процесс в США».

«Иран считает выборы этого года особенно важными с точки зрения влияния, которое они могут оказать на интересы его национальной безопасности, что усиливает стремление Тегерана повлиять на их исход», – подчеркнули разведслужбы.

Теги:
Из этой рубрики
Израильская армия обнаружила в Газе тела еще 6 заложников
Мир

Израильская армия обнаружила в Газе тела еще 6 заложников

2024/08/20, 11:38
МИД РФ: Альтернативы ОДКБ как гаранта стабильности Армении не существует
Мир

МИД РФ: Альтернативы ОДКБ как гаранта стабильности Армении не существует

2024/08/20, 11:22
Илон Маск принял предложение Трампа
Мир

Илон Маск принял предложение Трампа

2024/08/20, 10:36
Байден считает, что мировым лидером могут быть лишь США
Мир

Байден считает, что мировым лидером могут быть лишь США

2024/08/20, 10:30
Российская армия нанесла новый воздушный удар по Киеву
Мир

Российская армия нанесла новый воздушный удар по Киеву

2024/08/20, 10:26
Разведка США обвинила Иран в хакерской атаке на штаб Трампа
Мир

Разведка США обвинила Иран в хакерской атаке на штаб Трампа

2024/08/20, 10:10
Рёпке: Ситуация для ВСУ в Донбассе катастрофическая
Мир

Рёпке: Ситуация для ВСУ в Донбассе катастрофическая

2024/08/20, 09:44
Израиль заявил об убийстве командира ракетного подразделения «Хезболлы»
Мир

Израиль заявил об убийстве командира ракетного подразделения «Хезболлы»

2024/08/20, 09:37
Лукашенко не исключил возможность устранения Зеленского
Мир

Лукашенко не исключил возможность устранения Зеленского

2024/08/20, 09:23