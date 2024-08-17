Германия заморозила дополнительные выплаты Украине из-за бюджетных ограничений

85 Просмотров

Правящая коалиция в Германии в целях экономии приостановила дополнительные выплаты Украине. Федеральное правительство, по информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, не планирует предоставлять Украине дополнительную финансовую поддержку в ближайшее время, поскольку в текущем бюджетном плане нет средств, которые могли бы быть переданы Киеву.

Инициатором заморозки выплат выступил министр финансов Кристиан Линднер, который 5 августа направил письмо министру обороны Борису Писториусу с просьбой прекратить выделение средств Украине и соблюдать бюджетные ограничения. Тем не менее, все ранее согласованные выплаты и поставки вооружений должны быть выполнены.

В 2024 году Берлин планирует выделить Украине восемь миллиардов евро, но лимит на 2025 год снижен до четырех миллиардов евро. Дополнительные заявки Минобороны ФРГ больше не будут удовлетворяться по требованию канцлера Олафа Шольца.

В то же время правительство Германии вместе со странами «Большой семерки» разрабатывает механизм финансирования для Украины за счет использования замороженных российских активов.