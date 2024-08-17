В ХАМАС назвали ложным стремление США помочь в переговорах с Израилем

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В палестинской группировке ХАМАС считают, что СШАна самом деле не хотят мирного урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

«Американская администрация пытается создать ложное чувство того, что настроено позитивно, стремясь на самом деле не прекратить войну, а лишь выиграть время», — заявил в комментарии газете представитель ХАМАС Сами Абу Зухри.

Оптимизм американского руководства по поводу соглашения между сторонами конфликта, отмечает WSJ, не соответствует тому факту, что оно до сих пор не было заключено.