Секретные переговоры Украины и России в Катаре сорваны |
В азербайджанской армии прошли учения ПВО с участием комплексов С-300 |
Лесной пожар в Измире перекинулся на жилые дома (видео) |
США развернули на Ближнем Востоке войска и ждут нападения Ирана на Израиль |
Meta заблокировала связанную с Россией сеть, нацеленную на Азербайджан, Грузию и Армению |
Опасный вирус выявили и в Турции |
ВСУ готовились к наступлению в Британии за месяц до Курской операции |
Путин посетит Азербайджан с визитом 18-19 августа |
В Курской области началась путинская операция «Месть» |
Главное Мир

В ХАМАС назвали ложным стремление США помочь в переговорах с Израилем

В ХАМАС назвали ложным стремление США помочь в переговорах с Израилем

В палестинской группировке ХАМАС считают, что СШАна самом деле не хотят мирного урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

«Американская администрация пытается создать ложное чувство того, что настроено позитивно, стремясь на самом деле не прекратить войну, а лишь выиграть время», — заявил в комментарии газете представитель ХАМАС Сами Абу Зухри.

Оптимизм американского руководства по поводу соглашения между сторонами конфликта, отмечает WSJ, не соответствует тому факту, что оно до сих пор не было заключено.

Теги:
Из этой рубрики
Иран заявил о готовности проводить газ из РФ через свою территорию
Мир

Иран заявил о готовности проводить газ из РФ через свою территорию

2024/08/17, 15:10
МО РФ о подготовке Киевом ударов по Курской АЭС
Мир

МО РФ о подготовке Киевом ударов по Курской АЭС

2024/08/17, 14:56
Лесные пожары на западе Турции: эвакуированы тысячи людей
Мир

Лесные пожары на западе Турции: эвакуированы тысячи людей

2024/08/17, 14:30
Германия заморозила дополнительные выплаты Украине из-за бюджетных ограничений
Мир

Германия заморозила дополнительные выплаты Украине из-за бюджетных ограничений

2024/08/17, 14:10
В ХАМАС назвали ложным стремление США помочь в переговорах с Израилем
Мир

В ХАМАС назвали ложным стремление США помочь в переговорах с Израилем

2024/08/17, 13:14
Более 10 человек погибли в результате ракетных ударов Израиля в секторе Газа
Мир

Более 10 человек погибли в результате ракетных ударов Израиля в секторе Газа

2024/08/17, 11:33
Власти Турции назвали возможные последствия землетрясения в Стамбуле
Мир

Власти Турции назвали возможные последствия землетрясения в Стамбуле

2024/08/17, 11:22
США запретили Украине использовать британские ракеты по России
Мир

США запретили Украине использовать британские ракеты по России

2024/08/17, 10:55
Штаб Трампа назвал Харрис «товарищем Камалой»
Мир

Штаб Трампа назвал Харрис «товарищем Камалой»

2024/08/17, 10:42