Британский дипломат Марк Смит ушел в отставку из-за продажи оружия Израилю

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Британский дипломат Марк Смит подал в отставку из-за несогласия с поддержкой Великобританией действий Израиля. В своем письме под названием «Соучастие Foreign Office в военных преступлениях» он обвинил Израиль в военных преступлениях и намерении совершить геноцид, а также выразил возмущение продолжающимися продажами оружия Великобританией Израилю.

Смит утверждает, что «израильские солдаты снимают на видео, как преднамеренно сжигают, уничтожают и грабят гражданское имущество, и открыто признаются в изнасилованиях и пытках пленных».