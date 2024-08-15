Ожидаются дожди и грозы

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16 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с временами пасмурной погодой. В некоторых частях полуострова пройдут осадки, возможны грозы. Северо-восточный ветер сменится на северо-западный во второй половине дня. Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 25-29° тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы, возможен град. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 25-29°, в горах ночью 10-15°, днем 15-19° тепла.