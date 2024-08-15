Британские танки вошли в Россию? |
Wall Street Journal обвинило Залужного в подрыве «Северных потоков» с одобрения Зеленского |
Секретная миссия США в Тегеране: американцы «сдали» Ирану агентов Моссада |
Кремль пошел на беспрецедентный шаг |
Украина обсуждает создание в Курской области военных комендатур |
Украина атаковала четыре военных аэродрома в России |
ВСУ заявляют о завершении зачистки в Судже |
Алиев: Наши успехи на Олимпийских играх показывают, что Азербайджан – сильная спортивная держава |
Зеленский: ВСУ продвигаются в Курской области, взято более 100 пленных |
Главное Общество

Ожидаются дожди и грозы

Ожидаются дожди и грозы

16 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с временами пасмурной погодой. В некоторых частях полуострова пройдут осадки, возможны грозы. Северо-восточный ветер сменится на северо-западный во второй половине дня. Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 25-29° тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы, возможен град. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 25-29°, в горах ночью 10-15°, днем 15-19° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
Камилле нужна помощь! (фото)
Общество

Камилле нужна помощь! (фото)

2024/08/15, 13:51
Французские проститутки проиграли в Евросуде
Общество

Французские проститутки проиграли в Евросуде

2024/08/15, 13:23
Ожидаются дожди и грозы
Общество

Ожидаются дожди и грозы

2024/08/15, 13:13
Накопленный убыток Шахдагского туристического центра превысил 100 млн манатов
Общество

Накопленный убыток Шахдагского туристического центра превысил 100 млн манатов

2024/08/15, 12:22
В WhatsApp появились новые функции
Общество

В WhatsApp появились новые функции

2024/08/15, 11:21
Минздрав обратился к населению
Общество

Минздрав обратился к населению

2024/08/15, 10:25
В Нахчыване появятся станции для зарядки электромобилей
Общество

В Нахчыване появятся станции для зарядки электромобилей

2024/08/14, 23:45
Названо число пенсионеров в Азербайджане
Общество

Названо число пенсионеров в Азербайджане

2024/08/14, 22:01
Лейла Алиева спасла лошадь (фото)
Общество

Лейла Алиева спасла лошадь (фото)

2024/08/14, 21:26