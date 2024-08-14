Дипломатическая победа Еревана или буря в стакане: армянская эйфория на фоне нашумевшего интервью

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«Если дипломатического успеха нет, его надо выдумать» — этот мошеннический принцип в армянской политической жизни проявляется постоянно. Также, как и желание видеть и слышать не то, что действительно содержится в интервью или официальных международных документах, а то, что очень хочется «увидеть», «услышать» и «прочитать». Недавнее нашумевшее интервью на радио «Свобода», взятое небезызвестным Джошуа Кучерой, не стало исключением. Некоторые отрывки были таковы, что допускали двойное толкование и давали основание для нежелательных для Азербайджана выводов. В армянской политической тусовке тут же возникла форменная эйфория. Здесь радостно заявили, будто Азербайджан отступает в вопросе «Зангезурского коридора», якобы этот вопрос уже не входит в число приоритетных и т.д.

Пресса, особенно пропашиняновская, также подхватила эту тему, распространяя информацию о «дипломатической победе». Ереванская «Грапарак» умильным тоном повествует, что величайший дипломат всех времён и народов Никол Воваевич Пашинян приложил большие усилия, чтобы исключить пункт об открытии коммуникаций из текста мирного соглашения, убедив своих западных союзников, что включение этого пункта может привести к концу его правительства. Как указывает газета, «из наших источников в правительстве мы узнали, что Пашинян представил западным партнёрам результаты внутренних опросов, согласно которым рейтинг его правительства достиг исторического минимума. Он пояснил, что если он пойдёт хотя бы на одну уступку на данном этапе, это может привести к чрезвычайному обострению ситуации в стране. И Запад, и наши соседи согласились на такое решение: они договорились подписать официальный документ между сторонами, в котором не будет места главному яблоку раздора — оно будет оставлено для дальнейших переговоров». В Армении не на шутку воодушевились и поверили, будто Азербайджан отступил в вопросе Зангезурского коридора, и произошло это — да, да! — в результате «давления» Пашиняна.

Оставим в стороне ироничные вопросы о том, как так получилось, что Армения проиграла войну, даже не попыталась вмешаться во время антитеррористических рейдов, прекрасно понимая, чем это для неё закончится, отдала без боя четыре села в Газахском районе, не удержала в переговорном поле вопрос «возвращения армян в Карабах», а теперь вдруг у неё появились возможности «давить». Не будем напоминать, насколько возможности давления связаны с общим раскладом сил. Просто напомним: переговорный процесс с Арменией шёл и идёт по схеме, которую составил и «продавил» Азербайджан. Точнее, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Причём это не однолинейная схема, а комбинация нескольких «линий», чёткие пошаговые планы, продуманные многоходовки. Одним из ключевых пунктов этой схемы был и остаётся Зангезурский коридор, где нет и не может быть никакого «отступления».

Далее, у журналистов есть хорошее правило: обращаться к первоисточнику. Не к комментариям или пересказам, а к первоисточнику. Так вот, ни в выступлениях президента Азербайджана, ни в официальных заявлениях госструктур не было никакого намёка на то, что вопрос Зангезурского коридора «снят с повестки дня» или что Азербайджан здесь «готов отступить».

Здесь, конечно, нельзя не спросить: зачем в таком случае кому-то в своих заявлениях захотелось настолько «углубляться»? Да ещё в беседе с таким персонажем, как Джошуа Кучера, который сделал антиазербайджанские выпады своей профессией, и в эфире открыто враждебного нашей стране радио «Свобода»?

Здесь можно было бы поставить точку и посоветовать даже самому Николу Пашиняну вспомнить, чему его, будем надеяться, обучали на факультете журналистики Ереванского госуниверситета. Но есть ещё одно, куда более важное обстоятельство. Пожалуй, за более чем 20 лет, с осени 2003 года, у армянского истеблишмента было время понять и убедиться, политиком какого высочайшего класса является президент Азербайджана Ильхам Алиев. И самое главное, что стоит за его ставшей крылатой фразой: «Я знаю, что, когда и как надо делать». Справедливость этой фразы была не раз доказана делом. Это и восстановление территориальной целостности Азербайджана, и нефтегазовая стратегия, и многое другое.

Оставим в стороне, кто это понял, кто не очень, кто помогает главе государства в реализации своей стратегии, а у кого не хватает политической дальновидности хотя бы не мешать. Вернёмся к вопросу Зангезура. Здесь прежде всего необходимо напомнить: передача земель Западного Зангезура Армении была вопиющей несправедливостью в отношении как Азербайджана как государства, так и азербайджанского народа. И эта несправедливость должна быть исправлена. И она будет исправлена. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что мы вернёмся в Зангезур. Когда и как — глава государства это хорошо знает и отводит этой стратегии в своей политике очень важное место. Президент Ильхам Алиев сам решит этот вопрос, так что просто не надо ему мешать.

И напоследок хотелось бы дать один совет армянской политической тусовке. Любопытно наблюдать, как там пытаются изобразить «дипломатическую победу» на основе отдельно взятого интервью. Строить иллюзии очень приятно. Но рано или поздно они столкнутся с реальностью. И тогда станет понятно, насколько эти «претензии на несуществующую победу» далеки от реальности. В том числе и руководству Армении. Главное, чтобы не оказалось слишком поздно…

М.Салимов