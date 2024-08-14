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Медведев сменил тон

Медведев сменил тон

Бывший президент России Дмитрий Медведев, который после начала войны с Украиной стал главным «рупором» ядерной риторики Кремля, неожиданно сменил тон, пишет The Moscow Times.

После вторжения ВСУ в Курскую область, которое продолжается восьмой день и охватило территорию не менее 800 квадратных км, прежде щедрый на угрозы Медведев ни разу не высказался об ответном ядерном ударе по Киеву или западным столицам.

В телеграм-канале Медведева, где раньше ядерные угрозы публиковались с частотой до одного раза в месяц, за последнюю неделю появился лишь один пост. 8 августа замглавы Совбеза назвал целью операции ВСУ «получения новой порции денег и оружия», а также призвал «идти до Одессы, Харькова и Николаева», чтобы «наказать нацистов».

9 августа Медведев грозил Германии российскими танками на площади Республики (перед Рейхстагом в Берлине) за то, что Бундестаг одобрил использование немецкой военной техники в ходе курской операции ВСУ.

13 августа партия «Единая Россия» опубликовала видео с Медведевым, где тот обещает «заслуженное наказание» руководству Украины и призывает собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области. Позднее Медведев призвал Курские власти подсчитать ущерб, чтобы позднее «предъявить (его) к оплате» украинской стороне. «Надо будет еще окончательно решить, каким образом потом взыскивать с них — а мы взыщем обязательно», — пообещал он.

Последний раз Медведев грозил ядерным оружием в середине июля. В интервью «Аргументам и фактам» он говорил, что российская ядерная доктрина основана на принципе «око за око, зуб за зуб», который закреплен в закона древнего Вавилона.

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