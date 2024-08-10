И все же спорт – далеко не так прост

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Без сомнений, мировая геополитика берет свое, в том числе и в культуре, и в спорте. Так была всегда. Есть. И, наверное, будет. И пусть немало тех, кто утверждают, что спорт – вне политики, действительность оказывается в корне иной. Что подтверждает и парижская Олимпиада. В очередной раз практически все солидные информ-ресурсы, причем далеко не только спортивной направленности, будто под микроскопом рассматривают все результаты Китая и США. Ежедневно публикуется таблица медального зачета, и как бы ненавязчиво корреспонденты в обязательной форме проводят параллель между результатами американских и китайских спортсменов. А это, однозначно, свидетельствует о том, что геополитическая конкуренция великих держав четко высвечивается и на спортивной стезе.

Хотя, конечно же, особо удивляться происходящему не приходится. Ведь аналогичный подход к освещению Олимпийских игр фиксировался и в период «холодной войны». Лишь с одной правкой: тогда фигурировал «медальный спор» между США и СССР. Когда итоговые результаты, пусть не напрямую и не во всеуслышание, но аккуратно преподносились свидетельством политической мощи того или иного государства. Но что интересно, в основном цифровые показатели к последнему дню ОИ всегда были, что называется, рядом. Что практически соответствовало геополитическому паритету двух этих стран.

В общем-то, и сегодня складывается такая картина. Китай уверенно приближается к геополитическому уровню Соединенных Штатов, а в некоторых регионах мира даже опережает своих ближайших политико-экономических конкурентов. Точно так происходит и в медальном зачете. Как известно, победителем ОИ становится та сборная, в копилке которой оказывается наибольшее число золотых наград. И хотя общий медальный зачет также важен, но именно «золотой» отлив является основным фактором, выводящим ту или иную команду на итоговое первое место. Потому, несмотря на то, что с первого дня по общему числу медалей США уверенно опережали КНР, американские (да и не только) комментаторы обращали внимание на лидерство Китая, так как Пекин все время шел впереди. На данный момент ситуация уже выправляется.

Другое дело, все же как интересно получается. Именно страны-лидеры практически всегда, без каких-либо исключений, оказываются в верхней части итоговой таблицы. А уже ниже следуют сборные стран, которые также имеют довольно значительный вес в мировой геополитике.

Вот и утверждай после всего этого, что спорт вне политики. Да к тому же, когда на олимпийских аренах представители стран-геоконкурентов оказываются друг напротив друга. И уже, то ли на татами, то ли в плавательном бассейне, то ли в легкоатлетических дисциплинах начинает править принцип, когда наряду со спортивной составляющей, в спортсменах осознают, что напротив тебя, мягко говоря, не просто соперник, а противник, которого важно победить, так как за тобой пристально следят взоры не только со стадиона, но и миллионов телезрителей со всего света. А комментаторы лишь подогревают интерес, обращая внимание на этническую составляющую спортсменов. Потому после поражения нужно еще найти в себе силы, чтобы не отказываться от пожатия руки сопернику.

Без сомнений, данный принцип правит олимпийскими состязаниями. И не суть важно, что ты напрямую (физически) не соприкасаешься с соперником, как скажем, в плавании или беге, или реальный контакт происходит (бокс, дзю-до и т. д.). А тем более, когда на трибунах массы болельщиков с национальными флагами в руках, а после победы под сводами зала звучит гимн, сопровождающийся поднятием флага.

Данный тонкий момент отчетливо проявился, например, сутки назад во время соревнований по метанию копья, где среди участников находились спортсмены из Пакистана (Аршад Надим) и Индии (Нирадж Чопра). Последний – победитель Олимпийских игр в Токио 2020 года, чемпион мира 2023 года. Естественно, каких-то трений между ними не наблюдалось, но внутреннее напряжение чувствовалось точно, за фасадом которого практически без внимания оставался двукратный чемпион мира Андерсон Питерс из Гренады.

Пакистанский спортсмен, являвшийся знаменосцем во время церемонии открытия ОИ, одержал победу, к тому же не просто установив олимпийский рекорд, но и завоевав для своей страны первую олимпийскую медаль за 32 года. Наверное, можно лишь представить состояние не только обоих спортсменов, но и тех, кто наблюдал за перипетиями в метании копья в Индии и Пакистане. Но какое же благородство проявил Надим, сразу после соревнований очень тепло отозвавшись о Чопре, на что обратили внимание практически все спортивные издания.

Таким образом, спорт действительно остается важным фактором мировой геополитики. Правда, никто не отменяет действенность лозунга «Быстрее, выше, сильнее», но при этом политический фон оказывается немаловажным контекстом в спортивных состязаниях, особенно, в Олимпийских играх.

Другое дело, повторимся, история последних десятилетий уверенно продемонстрировала, насколько мировые державы лидируют и на ниве спорта.

Теймур Атаев