Олимпиада в Париже: спорт побеждает нездоровые наклонности организаторов

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Конечно, любые Олимпийские игры (ОИ) – это, прежде всего, результаты, рекорды, борьба нервов, психологическая подготовка спортсменов и т. д. Но в то же время здесь всегда фигурируют политический подтекст, серьезная финансовая составляющая, ну и, в обязательной форме, те или иные скандальные ситуации. Последние обычно в большей степени связаны с допинговыми проблемами или ангажированным судейством в определенных дисциплинах.

Но парижская олимпиада, к сожалению, навсегда войдет в историю, в том числе и в свете отдельных позорных сцен из церемонии ее помпезного открытия. Портал Minval.az довольно подробно освещал эту скандальную сторону, инициированную идейными организаторами действа, поэтому повторяться нет смысла. Однако эта линия (или схожая с ней) оказалась напрямую затронутой уже и в соревновательном плане. К примеру, на фоне мощнейших разглагольствований со стороны организаторов о проявлении на этой олимпиаде гендерного равенства проблематика в этом аспекте проявилась в довольно интересной форме. К примеру, один из материалов BBC так и был назван: «Мужчины бьют женщин? Как развивается скандал вокруг женского бокса». Где речь идет о том, насколько «многочисленные критики транс-активизма начали обращать внимание на участие в соревнованиях двух спортсменок, которые в 2023 году провалили тесты, возможно, связанные с определением пола». В контексте чего сообщения о скандале наложились на споры «о правах транс-персон в западном обществе», когда по мнению критиков, «транс-повестка довела до избиения биологическим мужчиной женщины на потеху публике». В частности, подразумевалась (или подразумевался?) алжирская боксерша Иман Хелиф.

Не будем вдаваться в подробности расписанной в связи с этим многими СМИ животрепещущей информации о гормонах, XY-хромосомах и аналогичных тонкостях, связанных с «доказательством» или, наоборот, о смене пола спортсменами (интересующиеся этой линией без проблем найдут все необходимое в сети), а лишь обратим внимание, что в 1/8 финала женского бокса в полусреднем весе спустя 46 секунд после начала поединка, пропустив сильнейший удар от Иман Хелиф, итальянка Анжела Карини отказалась продолжать бой, по ее словам, «почувствовав острую боль в носу». Это мог бы быть главный матч моей жизни, но я также должна была сохранить свою жизнь», – произнесла она.

Следом венгерская ассоциация бокса выразила протест против участия Хелиф в Играх-2024, а Олимпийский комитет Венгрии потребовал переговоров с МОК по этому вопросу. Знаменитая британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг назвала бой зрелищем, в котором «мужчина избивает женщину на потеху публике». Резко отрицательно высказались о подоплеке скандала премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Сербии Александр Вучич и другие, по словам которых, «МОК создает опасный прецедент для жизни женщин, допуская к соревнованию с ними спортсменов, являющихся биологическими мужчинами».

Ну что ж, как говорится, из песни слов не выкинешь. Мы же, со своей стороны, хотели бы обратить внимание на «чисто» спортивную парадигму Летних ОИ – 2024. Когда именно спортивный дух движет участниками, что в женском, что в мужском состязании. Этот момент отчетливо проявился в том же Париже, когда спортивный (соревновательный) формат оказался сильнее, нежели задумка организаторов, которые пытались превратить ОИ в совершенно иное мероприятие..

Для начала можно привести пример в лице блестящей гимнастки из Алжира, красавицы Кайлии Немур, завоевавшей золотую медаль на брусьях, причем с опережением сильных китаянки и американки, и ставшей первой представительницей африканской страны, завоевавшей золото ОИ в спортивной гимнастике. А ведь у этой победы имелась и предыстория. В 2021 году, будучи еще юниоркой, она стала чемпионкой Франции среди взрослых. В 14-летнем возрасте ей пришлось испытать двойную операцию на колени, после чего она не форсировала возвращение на большую арену. Спустя менее года лечащий врач разрешил ей постепенную нагрузку, однако французская федерация выступила против, практически лишив ее возможности роста. Ситуация начала приобретать скандальные оттенки, из-за чего семья девочки приняла решение о смене спортивного гражданства. И хотя международная федерация гимнастики моментально одобрила просьбу Немур, французские чиновники от спорта стали вставлять ей палки в колеса, запретив выступать на международных турнирах. Но, несмотря на все препоны, справедливость восторжествовала и 17-летняя алжирка принесла стране золото парижской Олимпиады.

Другое лицо ОИ-2024 – непревзойденная бегунья из Нидерландов Фемке Бол. То, что она сотворила за заключительном этапе смешанной эстафеты 4х400 метров на последнем этапе, не поддается уму, да и какому-то анализу. Получив эстафетную палочку четвертой, на значительном отдалении от лидеров, к концу своих 400 метров она за счет каких-то внутренних резервов догнала уверенно лидировавшую американку и пересекла финишную ленточку первой. Что это вообще было? И каков предел человеческих возможностей? Интересным подтекстом золотого финиша стал тот факт, что на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике из-за внезапного падения Фемке на финишной прямой в той же эстафете Голландия осталась без первого места. Такие вот повороты судьбы.

А как можно прокомментировать победу сборной Украины над Южной Кореей в финале командных соревнований по фехтованию на сабле, кроме как проявлением духа Украины? Знаменитая Ольга Харлан выходила на дорожку в заключительном (девятом) бою команд, когда Украина терпела поражение со счетом 37:40. Однако она перевернула ход борьбы, и сборная ее страны одержала победу со счетом 45:42. «Нанеся три первых укола, я отошла назад, – говорит Ольга, – но сразу же поняла, что я больше не двинусь в том направлении, и вновь стала перемещаться вперед».

Можно обратить внимание и на ряд иных запоминающихся моментов из нынешних ОИ, в частности на становление 17-летней канадской пловчихи Саммер Макинтош трехкратной чемпионкой ОИ-2024 и др.

Как просматривается, все вышеприведенные моменты касаются выступлений девушек. Значит, не нужно никаких искусственных гендерных подтекстов, не так ли? А тем более на ОИ, где фигурируют скорость, сила, выносливость.

Другое дело, что по субъективному мнению автора, даже исходя из факта еще неподступления на Олимпиаде экватора, одним из ее наиболее знаковых и запоминающихся событий будет победа блистательного теннисиста из Сербии Новака Джоковича. И даже не просто победа, несмотря на недавно перенесенную операцию на колене, а то, как она была достигнута на его пятой(!) Олимпиаде, став уже сегодня одним из венцов всей его неповторимой спортивной деятельности. Значимость успеха проявляется, в том числе в победе 37-летнего спортсмена над талантливейшим 21-летним Карлосом Алькарасом из Испании, которого Джокович считает «лучшим игроком в мире, великим человеком с великолепными ценностями и теннисистом» (и которому недавно разгромно проиграл в финале Уимблдона). Алькарас, в свою очередь, не побоялся признать, что он покинул корт с высоко поднятой головой, т. к. «отдал все, что у меня было, но Новак играл великолепно». Слезы Джоковича. Да не слезы, а его рыдания при многотысячных зрителях, наверное, не смогли не затронуть тех, кто видел эту сцену. Но то были слезы радости, нервного напряжения, слезы уникального характера. В основе чего – его патриотизм, его гордость за страну и всегда озвучиваемое им желание сделать для Сербии все, что в его силах. «Я в восторге от возможности впервые в карьере принести своей стране золото Олимпиады. Пожалуй, это мой самый большой успех. Я выиграл, наверное, все, что можно выиграть в индивидуальной карьере. Но я благодарен за шанс выиграть историческую золотую медаль для своей страны. Я горд тем, что играл за Сербию».

На чем и завершим этот материал, подчеркнув, что, несмотря ни какие потуги организаторов и режиссеров парижских ОИ превратить эти спортивные соревнования четырехлетия в какие-то ЛГБТ-шные обертки и трансгендерные фантики, спортивная составляющая благодаря таким выдающимся спортсменам, о которых мы сказали выше, да и не только им, конечно-же, остается лейтмотивом олимпиад.

Теймур Атаев