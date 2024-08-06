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В Баку задержаны наркокурьеры и вооруженный мужчина

В Баку задержаны наркокурьеры и вооруженный мужчина

В ходе операции в Наримановском районе Баку задержаны пять наркокурьеров и вооруженный мужчина. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе МВД республики.

Сотрудники Наримановского РУП задержали Техрана Исмаилова, Эльчина Мамиева, Юсифа Юсифзаде и Мелика Азимова, которые были основными лицами , занимающиеся распространением и поставкой наркотиков в Баку. При обыске у них обнаружено 9 кг наркотических средств и психотропных веществ. У других задержанных во время проведенных мероприятий лиц было обнаружено и изъято из оборота около 10 кг наркотиков.

Во время еще одной операции у Парвиза Ибиева был обнаружен и изъят пистолет типа Макаров. По фактам в полиции возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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