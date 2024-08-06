Чем обусловлен вояж Шойгу в Тегеран и Баку?

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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу продолжает свое турне. Он уже провел в Тегеране переговоры с новым руководством Ирана, включая недавно вступившего в должность президента страны Масуда Пезешкиана. По официальным данным, обсуждали двусторонние отношения и сотрудничество. Из Тегерана Шойгу прибыл в Баку.

Здесь уже прошли его переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава государства отметил важность регулярных контактов между Азербайджаном и Россией относительно происходящих в регионе процессов. Заявив, что отношения Азербайджана и России являются примером для некоторых соседних государств, президент Алиев оценил это как важный фактор безопасности на Южном Кавказе и в более широком регионе. Шойгу, в свою очередь, выразил благодарность за искреннее и теплое отношение, отметил, что на этом основаны личные отношения между главами государств двух стран, подчеркнул успешное развитие отношений между нашими странами в сферах региональной безопасности, военно-технической, транспортной и экономической. Он сообщил, что на повестке дня двустороннего сотрудничества стоят очень важные вопросы, которые успешно решаются. Секретарь российского Совбеза также заверил, что его страна поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, обсуждались перспективы сотрудничества в формате «3+3».

Однако многие эксперты уверены, что вояж Шойгу в Тегеран и Баку — это «дипломатия последнего момента», цель которой — избежать большой войны на Ближнем Востоке. О том, что мир стоит на пороге такой войны, в последние дни не высказался разве что ленивый. Не ответить на ликвидацию в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании иранские власти не могут. И дело не только в «оскорблении» и «убийстве гостя». Для Ирана куда важнее продемонстрировать готовность защищать своих «прокси» или хотя бы отвечать на ликвидацию их лидеров. Можно вспомнить, что в Иране уже поднимали красный флаг мести, атаковали Израиль сотнями ракет и беспилотников, но все обошлось без большой войны. Но сегодня может уже не «обойтись».

Соседям Ирана, включая Азербайджан, «большая война» с участием этой страны несет слишком много рисков. Россия непосредственно с Ираном не граничит, но у неё свой интерес. Тегеран для Москвы — ценный союзник и партнёр: и как поставщик БПЛА для ударов по украинским городам, и как важное звено военной логистики, и во многих других деликатных вопросах. Так что Кремлю менее всего хотелось бы, чтобы ИРИ «размазали по стенке». А это вполне может произойти, если в своем ударе по Израилю Иран пересечет «красные линии». В таком случае, вполне возможно, «ответка» прилетит не только от Израиля, но и от его союзников, включая США. Вашингтон могут раздражать какие-то действия Нетаньяху, но не настолько, чтобы там «сдали» своего союзника, да ещё перед выборами, когда меньше всего хочется «отдать тему» вместе с голосами Дональду Трампу с его устойчивым антииранским имиджем.

В результате Москва включает все рычаги, от дипломатии до военной поддержки. По нейтральному «коридору» над Каспийским морем в Иран летят самолеты с оружием. А Шойгу провел переговоры в Тегеране и теперь встречается с руководством Азербайджана в Баку.

Безусловно, Баку и Москве есть что обсудить и без Ирана. В том числе и по линии безопасности. Но все же на фоне нынешнего развития событий вокруг ИРИ слишком многое указывает на то, что цель вояжа Шойгу — избежать большой войны вокруг Ирана. И понятно, почему прошли переговоры в Баку: у Азербайджана и с Ираном в последнее время наметилось потепление, и с Израилем вполне конструктивные отношения, и именно на территории нашей страны в свое время проходила встреча глав генеральных штабов России с коллегами из США и НАТО. В этой ситуации Азербайджан может записать себе в актив сам факт переговоров.

Другое дело — шансы спасти Иран от «показательного разгрома». Здесь уже не все так гладко. Развитие ситуации вокруг Ирана оставляет стойкое ощущение дежавю. Ровно по тому же «нейтральному коридору» над Каспием российские транспортные самолеты летели накануне и во время 44-дневной войны, чтобы потом через воздушное пространство Ирана «завернуть» на север и доставить свой смертоносный груз в Армению, где планировали «новую войну за новые территории», выход к Куре, захват Барды, Тертера и Гянджи, а если повезет, то и «чаепитие в Баку». Шойгу тогда тоже приезжал в Баку и уверял, что эти самолеты доставляют «стройматериалы». Сегодня их груз можно увидеть в бакинском Парке военных трофеев. Война закончилась разгромом Армении.

А еще дипломатия Шойгу очень напоминает март 2003 год, канун второй войны в Ираке. 17 марта, когда стянутые к границам Ирака войска США и их союзников ждали приказа наступать, в Багдад прилетел Евгений Примаков, соучастник «Черного Января» 1990 года в Баку. К этому моменту Примаков успел побывать и министром иностранных дел, и даже премьером, но самое главное, оставался в Кремле неофициальным куратором ближневосточного направления, где у него имелись и опыт, и связи, и авторитет. Но найти дипломатическое решение и избежать второй войны Примакову не удалось. Его «манёвр последнего момента» не удался. 20 марта США и их союзники начали полномасштабное вторжение в Ирак. А Шойгу, будем откровенны, не Примаков. Более того, должность Сергея Шойгу звучит круто — секретарь Совета безопасности. Но на деле он — отправленный в отставку на фоне неудач в Украине министр обороны, да ещё членов его команды в «Арбатском военном округе» арестовывают «пачками» по обвинению в коррупции.

Так что Ирану лучше самому вовремя проявить сдержанность и не особо рассчитывать на то, что Россия спасет его от любых неприятностей.

Нурани, обозреватель