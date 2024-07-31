Пакистан выступил с осуждением ликвидации Хании

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Пакистан осудил убийство председателя политбюро ХАМАС Исмаила Ханийе в столице Ирана Тегеране.

Исламабад осуждает все формы и проявления терроризма, включая внесудебные и экстерриториальные убийства, независимо от их обоснования, говорится в заявлении министерства иностранных дел Пакистана.

В заявлении подчеркивается, что Пакистан глубоко потрясен временем совершения этого безрассудного акта, который совпал с церемонией инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана, на которой присутствовало большое количество иностранных высокопоставленных лиц, включая заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Пакистана Мохаммада Исхака Дара.

«Недавние действия Израиля представляют собой опасную эскалацию в и без того нестабильном регионе и подрывают мирные усилия», – отмечается в заявлении, и Пакистан с серьезной озабоченностью наблюдает за «растущим авантюризмом Израиля в регионе».

В заявлении выражаются соболезнования семье Ханийе и палестинскому народу.