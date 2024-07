Посольство США выразило соболезнования в связи со смертью азербайджанских военных

Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи со смертью азербайджанских военнослужащих в Лачине. Об этом говорится на официальной странице дипмиссии в социальной сети Х.

«Посольство США выражает самые искренние соболезнования близким, друзьям и сослуживцам, которые скорбят о трагической кончине на этой неделе четырех азербайджанских военнослужащих, находившихся не при исполнении служебных обязанностей», – говорится в публикации.

30 июля в Лачине скончались четверо военнослужащих азербайджанской армии, предположительно от отравления при купании в термальном источнике с содержанием сероводорода.

The U.S. Embassy expresses its sincerest condolences to the loved ones, friends, and colleagues who are mourning the tragic loss this week of four off-duty Azerbaijani servicemen.

— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) July 31, 2024