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Посольство США выразило соболезнования в связи со смертью азербайджанских военных

Посольство США выразило соболезнования в связи со смертью азербайджанских военных

Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи со смертью азербайджанских военнослужащих в Лачине. Об этом говорится на официальной странице дипмиссии в социальной сети Х.

«Посольство США выражает самые искренние соболезнования близким, друзьям и сослуживцам, которые скорбят о трагической кончине на этой неделе четырех азербайджанских военнослужащих, находившихся не при исполнении служебных обязанностей», – говорится в публикации.

30 июля в Лачине скончались четверо военнослужащих азербайджанской армии, предположительно от отравления при купании в термальном источнике с содержанием сероводорода.

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