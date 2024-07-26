«Ветер с Востока превзойдёт ветер с Запада»

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Азербайджан и Китай укрепляют сотрудничество. В Национальном университете обороны состоялась встреча с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая. Обсуждали сотрудничество в вопросах военного образования, в частности, преподавание азербайджанским военным китайского языка. Военная сфера — новое направление сотрудничества Баку и Пекина, и здесь перед нашими странами открываются огромные перспективы, особенно с учётом развития китайского ВПК. Делегация «Китайских железных дорог» находится с визитом в Тбилиси, где обсуждает перевозку грузов по Среднему коридору и выражает стремление работать вместе с Азербайджаном, Грузией и Казахстаном. Именно так, отмечают эксперты, выглядит развитие сотрудничества по многим направлениям. У специалиста по Китаю, политолога Арраиса Исаака, были все основания заявить в интервью Minval: Китай сильно заинтересован в Азербайджане, и сегодня эти страны — стратегические партнеры.

Безусловно, такое партнёрство — веление времени. Более того, оно полностью отвечает коренным национальным интересам двух стран. В нынешней динамике развития двусторонних отношений, в их выходе на уровень стратегического партнёрства ведущую роль сыграли личные отношения лидеров Азербайджана и Китая — президента Ильхама Алиева и председателя Си Цзиньпина.

Огромную пищу для размышлений дают состоявшиеся 3 июля в столице Казахстана Астане переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина, где была подписана Декларация о стратегическом партнёрстве Азербайджана и Китая. Выступая на церемонии, президент Азербайджана подчеркнул: «…Наши страны являются близкими партнерами, и Декларация, которая сегодня будет принята, официально превращает Китайскую Народную Республику и Азербайджан в стратегических партнеров. Считаю, что это большое достижение, а также и большая ответственность. Мы и дальше намерены активно взаимодействовать, по всем направлениям укреплять двусторонние связи». В свою очередь, китайский лидер отметил: «Этим документом мы заявим о том, что поднимем наши двусторонние связи до уровня стратегического партнерства. Это является также и новой точкой отсчета. Мы продолжим наращивать взаимную поддержку на благо наших народов». Эти по-настоящему программные заявления лидеров действительно чётко и в полной мере отражают динамику двусторонних отношений.

Возможно, наиболее красноречива здесь экономическая статистика. В 2023 году товарооборот между Азербайджаном и Китаем составил 3,1 млрд долларов. В Азербайджане работают более 300 китайских компаний. В экономику нашей страны вложено 930,8 млн USD китайских инвестиций, в экономику Китая — 263,3 млн USD инвестиций Азербайджана.

Наконец, две страны активно развивают сотрудничество в такой сфере, как транспорт и логистика, где Азербайджан вновь «играет на опережение». Ещё в те годы, когда влияние Китая за рамками Дальнего Востока мало кто вообще рассматривал всерьёз, Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева начал процесс, который затем назовут «инфраструктурной революцией»: модернизация шоссейных и железных дорог, железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс, строительство нового торгового порта на Каспии, развитие собственного национального судостроения…

Тогда же был сделан важный политический шаг. Азербайджан одним из первых поддержал китайскую инициативу «Один пояс, один путь». Именно в рамках этой поддержки были вложены масштабные инвестиции в Средний коридор. Тот самый, значение которого по-настоящему раскрывается только теперь, на фоне украинской войны, санкций, нестабильности в Красном море… Транскаспийский международный транспортный коридор превращается в самый выгодный и безопасный маршрут для доставки грузов из Китая в Европу и обратно. Неудивительно, что за девять месяцев 2023 года грузоперевозки по этому коридору выросли на 88%. Ввод в строй железнодорожной магистрали «Баку-Тбилиси-Карс» привёл к тому, что время доставки грузов из Китая в Турцию сократилось с одного месяца до 12 дней, а до Западной Европы эти грузы доезжают за 18 дней.

Вряд ли имеет смысл напоминать, насколько возросла сегодня роль Китая в мировой экономике. Но сегодня эксперты констатируют и рост влияния и авторитета Китая в мировой политике. Причём не только на Дальнем Востоке. Именно Китай разворачивает сегодня показательную активность на Ближнем Востоке и предлагает свой мирный план — в то время как США и их союзники толкают регион к новому кровопролитию. Визит в Китай министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы тоже говорит о многом.

На этом фоне вполне логично, что Азербайджан и Китай развивают не только экономическое, но и политическое партнёрство. На фоне неоднократных попыток США разыграть «тайваньскую карту» против Пекина Азербайджан чётко и недвусмысленно поддерживает политику «одного Китая». Наша страна слишком хорошо знает, что такое сепаратизм, особенно поддержанный из-за рубежа. Азербайджан и Китай выступают с единых позиций: уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, невмешательство во внутренние дела. Это именно то, чего так остро не хватает многим глобальным игрокам.

На этом фоне понятно, что связи Баку и Пекина будут развиваться, что у сотрудничества наших стран — большое будущее, и что бурное научное и технологическое развитие Китая открывает перед его союзниками огромные перспективы. Если ещё вчера мир вынужден был мириться с «технологической монополией», условно говоря, «Глобального Севера», то сегодня именно Китай ломает «технологическую монополию» и реализует свой научно-промышленный прорыв. От которого не остаются в стороне и союзники Пекина, в том числе в Баку.

Так что самое время вспомнить слова Мао Цзэдуна: «Ветер с Востока превзойдёт ветер с Запада».

Отдел политики Minval.az