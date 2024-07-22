Арраис Исаак: Китай сильно заинтересован в Азербайджане, и сегодня эти страны – стратегические партнеры

336 Просмотров

Для настоящей дружбы не существует расстояний. Благодаря стратегическому руководству и личному участию председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева китайско-азербайджанская традиционная дружба обретает новую силу. Наши двусторонние отношения переживают лучший период за свою историю. Как отметил Ильхам Алиев, «Азербайджан и Китай уже стали настоящими стратегическими партнерами». Азербайджанская сторона высоко оценивает концепцию сообщества единой судьбы человечества, активно участвует в совместном строительстве «Один пояс, один путь» и поддерживает китайские инициативы глобальной безопасности, глобального развития и глобальной цивилизации.

Эксперт по Китаю, политолог Арраис Исаак в интервью Minval.az заявил, что Китай и Азербайджан повысили уровень своих отношений до стратегического партнерства.

– Как вы оцениваете потенциал экономического и торгового сотрудничества между Азербайджаном и Китаем? Каков инвестиционный климат между нашими странами?

– Давайте подчеркнем важность всех основных видов экономической деятельности Китая и Азербайджана. Начнем с Китая. Китай является крупнейшим экспортером в мире. Его основной экспорт включает электронику, машины, текстиль, обувь, игрушки, химикаты. Кроме того, Китай лидирует в сфере технологий, здесь представлены такие компании, как Alibaba, Tencent и Huawei, его рынок электронной коммерции является одним из крупнейших в мире.

Теперь вернемся к Азербайджану. Баку богат энергетическими ресурсами, особенно нефтью и газом. Экспорт сырой нефти и газа имеет основополагающее значение для его экономики. Несмотря на то, что сельское хозяйство Азербайджана сосредоточено на энергетике, оно также играет важную роль. Такие культуры, как хлопок, фрукты и овощи, вносят вклад в сельскохозяйственный сектор. Китай и Азербайджан повысили уровень своих двусторонних отношений до стратегического партнерства.

В период с 1995 по 2023 год Китай инвестировал в Азербайджан 67,483 миллиарда йен, что эквивалентно 930,8 миллиона долларов США. Большая часть этих инвестиций пошла в нефтегазовый сектор (754,1 миллиона долларов), а 176,7 миллиона долларов было инвестировано в ненефтяной сектор. Экономическое сотрудничество между Китаем и Азербайджаном оказало значительное влияние на обе страны. Торговля между Китаем и Азербайджаном неуклонно растет. Китай импортирует нефть и природный газ из Азербайджана, а Азербайджан импортирует машины, электронику и текстиль из Китая. Китай инвестировал в инфраструктурные проекты в Азербайджане, такие как модернизация автомобильных, железных дорог и портов. Эти инвестиции улучшили транспортное сообщение и облегчили торговлю.

Сотрудничество в энергетическом секторе имеет решающее значение для обеих стран. Китай заинтересован в энергетических ресурсах Азербайджана, а Азербайджан стремится диверсифицировать свои экспортные рынки.

И наконец, Транскаспийский транспортный коридор, соединяющий Китай с Европой через Азербайджан, позволил улучшить логистику и грузовые перевозки. Грузовые поезда Китай-Европа проходят через Азербайджан, принося пользу обеим экономикам.

-Какие возможности существуют для реализации совместных азербайджано-китайских проектов в третьих странах?

– В разработке находится множество проектов по различным направлениям. Энергетика: В августе 2017 года Эксимбанк Китая заявил, что поддержит кредит в размере 460 миллионов долларов США для проекта ветряной электростанции на Абшеронском полуострове. Запланированный проект будет включать строительство от 40 до 60 ветряных турбин в Каспийском море на островах Пираллахи и Джилов. Подрядчиком, ответственным за реализацию, было определено китайское государственное предприятие China Power Engineering Consulting Group Co (CPECGC).

Промышленность: Эксимбанк Китая предоставляет льготный кредит на сумму 78,96 млн долларов США для проекта «Современные пневматические и гидравлические цилиндры». Банк Китая выделил до $1 млрд синдицированного кредита для второго этапа проекта газового месторождения Шах Дениз. Пекин и Баку подписали совместную декларацию о создании стратегического партнерства в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Азербайджан и Китай готовы и дальше увеличивать объемы двусторонней торговли. Таким образом, китайские кредиты привлекают политиков из-за скорости, с которой они предоставляются, потому что они дешевле и предполагают меньше обязательств.

В экономике с высокой степенью зависимости от углеводородов, такой как экономика Азербайджана, существует большой потенциал для развития иностранных компаний в секторах, связанных с нефтью и газом, особенно в таких видах деятельности, как добыча и транспортировка этих энергоресурсов. Возможности также заметны в таких секторах, как телекоммуникации, строительство и городское планирование, электроэнергетические установки, транспортная инфраструктура (автомобильные и железные дороги), возобновляемые источники энергии, управление водными ресурсами и очистка отходов и сточных вод, а также в сфере консалтинговых услуг.

Ветряная электростанция на Каспийском море может стать образцом для других стран в области энергетического перехода, а также имеет множество возможностей для инвестиций.

– По инициативе президента Ильхама Алиева и Си Цзиньпина две страны реализуют большое количество двусторонних и многосторонних проектов в рамках инициатив «Один пояс, один путь» (BRI) и «Средний коридор». Каковы ожидания и результаты Китая от реализации этих проектов? Как вы оцениваете роль Азербайджана в реализации инициативы «Пояс и путь»?

– Инициатива «Пояс и путь», также известная как «Новый Шелковый путь», представляет собой амбициозный проект инфраструктуры и международного сотрудничества, продвигаемый Китаем. Об этом было официально объявлено в 2013 году президентом Китая Си Цзиньпином с целью соединить несколько континентов по суше и по морю. За годы работы было подписано более 200 соглашений о сотрудничестве с более чем 150 странами и 30 международными организациями.

В этом контексте Азербайджан сыграл важную роль в реализации BRI. Как страна, расположенная в регионе Центральной Азии и Восточной Европы, Азербайджан находится в стратегическом положении для облегчения сухопутного сообщения между Европой и Азией. Некоторые основные моменты его участия включают в себя:

Транспортная инфраструктура: Азербайджан инвестировал в транспортные проекты, такие как модернизация автомобильных, железных дорог и портов.

Энергетика: Азербайджан является крупным производителем и экспортером нефти и природного газа. Новый Шелковый путь способствовал сотрудничеству по энергетическим проектам, таким как Южный газовый коридор, по которому транспортируется газ из Азербайджана в Европу.

Торговля и логистика: Географическое положение Азербайджана позволяет ему служить транзитным пунктом в торговле между Китаем и Европой. Сюда входит железнодорожный маршрут Китай-Европа через Азербайджан. Короче говоря, Азербайджан внес свой вклад в развитие Нового Шелкового пути путем улучшения региональных связей и содействия экономическому и торговому сотрудничеству. Его роль будет оставаться актуальной по мере достижения прогресса в реализации этой глобальной инициативы.

– Сегодня Китай стал мощным игроком на международной экономической арене. Благодаря чему?

-После того, как Мао Цзэдун возглавил коммунистическую революцию, он разработал концепцию «Единого Китая», согласно которой Народная Республика будет устанавливать дипломатические отношения только с теми странами, которые отрицали Тайвань как независимое государство, и эта политика действует до сих пор.

Дэн Сяопин реформировал экономическую систему страны, открыв ее для привлечения иностранных инвестиций из стран с более развитой экономикой, которые в основном входили в Западный блок. Доктрину «мирного развития», согласно которой Китай должен продвигаться вперед для достижения своих целей, соблюдали до прихода к власти Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин, похоже, вступил в финальную стадию гонки Китая за то, чтобы стать первой мировой державой и вернуть себе высшую позицию в международной иерархии. Си Цзиньпин стремится объединить остальной мир в нескольких проектах под руководством Китая, таких как «Новый шелковый путь». В новую эпоху Китай достиг исторических вех в экономической и социальной сферах. Это ключевые причины его трансформации в глобальную экономическую систему.

ВВП Китая увеличился более чем вдвое, до 121 трлн йен в 2022 году с 59,3 трлн йен в 2013 году. Среднегодовой темп роста превысил 6%. Китай стал стабилизирующей силой и двигателем роста мировой экономики. Китай провел грандиозную кампанию по борьбе с бедностью, избавив из нищеты 98,99 миллиона сельских жителей. Это было достигнуто на 10 лет раньше, чем планировалось согласно Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Китай демонстрирует постоянный рост, обусловленный инновациями и большей открытостью миру, консолидируя себя в качестве одного из основных игроков глобальной экономики. Его международное присутствие укрепилось благодаря его внутренней эволюции, участию в торговле, инвестициям и технологическому развитию.

– Самый короткий путь из Китая в Европу лежит через Азербайджан. Видите ли вы перспективы увеличения грузоперевозок через Азербайджан?

– Конечно. Средний коридор, также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, представляет собой сеть железнодорожных и морских линий, которая соединяет Китай с Европой через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Этот коридор становится фундаментальным маршрутом, который соединяет континенты и меняет глобальную динамику транспорта и торговли. Хотя в настоящее время он обрабатывает относительно небольшой объем грузов, прогнозы показывают, что к 2030 году он может достичь 11 миллионов тонн при улучшении инфраструктуры.

– Китай является одним из мировых лидеров в области возобновляемых источников энергии. Азербайджан, в свою очередь, нацелил свое развитие в этом направлении. Есть ли какое-либо сотрудничество в этой обсуждаемой сфере?

– Китай стал мировым лидером в области возобновляемых источников энергии благодаря своим обязательствам и значительным достижениям в этом секторе. За последние 10 лет общая установленная мощность производства возобновляемой энергии в Китае увеличилась до 1,1 миллиарда киловатт. Сюда входят возможности по производству гидроэлектростанций, ветровой и солнечной энергии.

Этот замечательный прогресс в секторе возобновляемых источников энергии прочно позиционирует Китай как мирового лидера в области чистой энергетики. Между Китаем и Азербайджаном существует сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. На днях министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с делегацией, возглавляемой президентом China Energy Engineering Group Co.Ltd Сун Хайляном. На встрече обсудили развитие многопланового сотрудничества в области устойчивой энергетики и сотрудничества с китайскими компаниями в рамках COP29.

– Как вы оцениваете перспективы туристического обмена между нашими странами после пандемии? Могут ли азербайджанские туристы надеяться на упрощение визового режима из Китая?

– После пандемии перспективы туристического обмена между Китаем и Азербайджаном обнадеживают. Хотя ограничения все еще сохраняются, есть и положительные признаки. Кроме того, Китай спустя почти три года вновь открыл свои границы для туризма, включая выдачу виз.

– С точки зрения участия в восстановлении освобожденных районов Азербайджана, какие направления наиболее интересны китайским предприятиям?

– К наиболее интересным направлениям для китайских компаний относятся:

Инфраструктура и строительство: Реконструкция дорог, мостов, зданий и т. д. является приоритетом. Китайские компании, имеющие опыт гражданского строительства и инженерных проектов, могут внести значительный вклад в восстановлении освобожденных районов Азербайджана.

Энергетика и природные ресурсы: Эксплуатация природных ресурсов, таких как нефть, газ и полезные ископаемые, имеет решающее значение. Китайские компании могут сотрудничать в добыче, переработке и транспортировке этих ресурсов.

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные технологии: Модернизация сельского хозяйства и внедрение устойчивых практик вызывают интерес китайских предпринимателей. Китайские компании могут предложить передовые сельскохозяйственные технологии и техническую помощь.

Технологии и телекоммуникации. Улучшение цифровой инфраструктуры и сетей связи имеет фундаментальное значение. Китайские компании могут поделиться своим опытом с Баку в области технологий и телекоммуникаций.

Ясмин Мамедова