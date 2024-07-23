Партнерство на фоне санкций и политических игр

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Итак, Евросоюз утвердил начало переговоров с Арменией о либерализации визового режима, в свете чего Совет иностранных дел ЕС выразил удовлетворение происшедшим, а глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал решение «историческим», заявив о «очень важной вехе в партнерстве Армения-ЕС, основанном на общих ценностях и принципах». Ну как при таком раскладе обойтись без официального Парижа, устами посла Франции в Армении Оливье Декотиньи назвавшего начало диалога о либерализации визового режима «важным шагом, отражающим стремление армянского народа в Европу»?

Наверное, нельзя не признать сегодняшнее обхаживание Евросоюзом Армении в такой степени, что Брюссель закрыл глаза даже на такой вопиющий (в его понимании) факт, как рост товарооборота между Москвой и Ереваном за последние два года в 5 раз – с 1,5 млрд долларов до 7,3 млрд долларов. Как высказался по этому поводу в рамках II Шушинского глобального медиафорума президент Азербайджана Ильхам Алиев, «очень интересно нам, за счет чего Армения так смогла нарастить свой экспорт. Вопрос, как говорится, риторический».

Конечно же, риторический, так как для всех заинтересованных сторон вполне очевидно, что вышеприведенные цифры обусловлены обходом Арменией антироссийских санкций. В подтверждение чего можно сослаться на июньский (2024 г.) редакционный материал «Немецкой волны», проконстатировавший, что с учетом ввода эмбарго на российские алмазы, обработанные в третьих странах, в полном объеме с 1 сентября с. г., «окошком» для обхода западных санкций (в качестве канала поставок алмазов на мировой рынок) была выбрана Армения. Имеющая колоссальный опыт транзита российского золота, эмбарго на которое было введено аж в 2022 г.

Но не получается ли при таком раскладе, что Евросоюз не просто закрывает на это глаза, а поощряет Ереван на дальнейшие шаги в данном направлении? Без сомнений, здесь проявляется геополитическая составляющая в аспекте предпринятия Брюсселем очередной попытки закрепления на Южном Кавказе, к тому же с затушевыванием армяно-российских отношений.

Параллельно этому ряд аналитиков прогнозируют появление в скором времени в Европе дешевой рабочей силы из своей (немусульманской) Армении, что, однако, по признанию отдельных представителей армянской общественности, неизбежно приведет к усилению демографического кризиса в стране.

В ракурсе рассматриваемого привлекает внимание довольно противоречивая оценка происходящего непосредственно в армянской среде. Так, лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян назвал диалог о либерализации «европейским блефом, сродни обещанию райской жизни». Главной задачей чего он определил поддержку Брюсселем «власти Никола Пашиняна, проводящей антироссийскую и антииранскую политику». Как отметил Теванян, переговорами о либерализации виз в свое время «потчевали украинцев, чтобы впоследствии использовать их в качестве пушечного мяса. Результаты налицо».

Говоря иными словами, отдельные политические силы в Армении предвидят трудности, с которыми рано или поздно столкнется государство вследствие необдуманной политики армянского правительства.

Другое дело, как в рамках того же II Шушинского форума открыто заявил Ильхам Алиев, в Азербайджане «глубоко разочарованы» отношением отдельных представителей западного истеблишмента к нашей стране. Вслед за чем глава государства подчеркнул наличие в этих кругах «одностороннего подхода», попыток «провести разделительные линии на Кавказе». Показателем чего явилась, например, апрельская встреча госсекретаря США, президента Еврокомиссии, главы дипломатии ЕС с г-ном Пашиняном, которую И. Алиев назвал «очень странной», а также планы финансирования наращивания военной мощи Армении через так называемый Европейский фонд мира.

«И все это направлено против нас, что абсолютно неприемлемо». Однако, подчеркнул И. Алиев, «несмотря на все ваши миллиарды, они потерпели неудачу, а мы преуспели. Мы восстановили международно признанную территорию Азербайджана, которая находилась под оккупацией, силой и политическими средствами».

Таким образом, как просматривается, Евросоюз продолжает использовать Армению в качестве собственного (ручного) инструмента по реализации геополитических задач. Но, насколько мы увидели чуть выше, отдельные представители армянского истеблишмента начинают осознавать реалии, сложившиеся на Южном Кавказе. А логика размышлений И. Алиева помогает им спрогнозировать проблематику, могущую потрясти армянское общество до основания.

В заключение материала еще раз сошлемся на И. Алиева, по словам которого, несмотря на предвзятое отношение к Азербайджану, «мы не вступаемся за себя и не устраиваем шоу». Но это не означает «отсутствия у нас потенциала; он у нас есть. И каждый, кто соприкасался с нами, знает это». Другое дело, что «данный потенциал можно использовать для общих благих целей, включая консолидацию и партнерство». В свете чего и проявляется вопрос, по какой причине Ереван вместо строительства отношений с соседними странами ищет счастье далеко за пределами региона? Или Армения, все же, настолько геополитически несамостоятельна, что не в силах принимать решения в свою пользу.

Элементарно, Баку пригласил Ереван на климатический саммит COP29. Так почему не пожать протянутую руку, а двигаться в сторону европейского континента, который за последние десятилетия не предпринял каких-то особых шагов в пользу Армении? Да и не предпримет.

Ну да ладно. Раз Еревану под стать чувствовать себя не суверенным государством и подтачивать страну изнутри, пусть остается при своем мнении. Но в таком случае лучше расписаться заблаговременно, что Армения может не успеть даже в последний вагон единого южнокавказского поезда.

Теймур Атаев