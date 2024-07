Орбан опубликовал кадры встречи с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал кадры встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом из его поместья Мар-а-Лаго в США.

«Мы продолжили мирную миссию в Мар-а-Лаго. Трамп за время своего президентства доказал, что он человек мира. Он сделает это снова!», – написал он в своем Х.

We continued the peace mission in Mar-a-Lago. President @realDonaldTrump has proved during his presidency that he is a man of peace. He will do it again! pic.twitter.com/8abVBW7f6r

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 12, 2024