У бегемотов есть способность к полету

132 Просмотров

Исследователи из Королевского ветеринарного колледжа, расположенного в графстве Хартфордшир, Великобритания, изучили походку бегемотов и доказали, что они способны ненадолго и невысоко взлетать. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PeerJ.

Джон Хатчинсон, профессор эволюционной биомеханики, который руководил исследованием, отметил, что изучать движения бегемотов очень сложно, потому что большую часть времени они проводят в воде, проявляют наибольшую активность ночью, а также крайне агрессивны и опасны. Он отправил студентку Эмили Прингл на курорт в Северном Йоркшире, где живут бегемоты, и велел ей снимать, как эти звери передвигаются между хлевом и водопоем.

Затем британские ученые отсмотрели отснятый материал, а также нашли ролики с бегающими гиппопотамами на YouTube. В итоге они пришли к выводу, что большую часть времени бегемоты бегают рысью, то есть синхронно отрывают от земли то переднюю левую и заднюю правую ноги, то переднюю правую и заднюю левую. При такой походке две ноги постоянно находятся в воздухе. Однако, развивая полную скорость, эти животные в 15 процентах случаев «взлетают», отрывая от земли все четыре конечности одновременно. Как правило, это происходит в ситуациях, когда бегемотам надо напугать и прогнать сородичей-конкурентов.