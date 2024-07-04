Мусабеков не видит проблем с членством Азербайджана в ШОС |
Пакистан хочет инвестировать миллиарды в экономику Азербайджана |
За незаконный снос дома на Ясамале открыто уголовное дело |
Орбан примет участие в саммите ОТГ в Азербайджане |
Путин назвал талибов союзниками России (видео) |
Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» в Астане (фото, видео) |
В Астане произошла сенсация: Баку определился с внешнеполитическим вектором |
Джавид Велиев — «Минвалу»: Совместная декларация с Китаем поможет нейтрализовать эти угрозы против Азербайджана |
СМИ: Эрдоган отменил поездку в Шушу, чтобы поддержать футболиста Мериха Демирала |
Главное Мир

У бегемотов есть способность к полету

У бегемотов есть способность к полету

Исследователи из Королевского ветеринарного колледжа, расположенного в графстве Хартфордшир, Великобритания, изучили походку бегемотов и доказали, что они способны ненадолго и невысоко взлетать. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PeerJ.

Джон Хатчинсон, профессор эволюционной биомеханики, который руководил исследованием, отметил, что изучать движения бегемотов очень сложно, потому что большую часть времени они проводят в воде, проявляют наибольшую активность ночью, а также крайне агрессивны и опасны. Он отправил студентку Эмили Прингл на курорт в Северном Йоркшире, где живут бегемоты, и велел ей снимать, как эти звери передвигаются между хлевом и водопоем.

Затем британские ученые отсмотрели отснятый материал, а также нашли ролики с бегающими гиппопотамами на YouTube. В итоге они пришли к выводу, что большую часть времени бегемоты бегают рысью, то есть синхронно отрывают от земли то переднюю левую и заднюю правую ноги, то переднюю правую и заднюю левую. При такой походке две ноги постоянно находятся в воздухе. Однако, развивая полную скорость, эти животные в 15 процентах случаев «взлетают», отрывая от земли все четыре конечности одновременно. Как правило, это происходит в ситуациях, когда бегемотам надо напугать и прогнать сородичей-конкурентов.

Теги:
Из этой рубрики
В Германии обстреляли штаб-квартиру партии Шольца
Мир

В Германии обстреляли штаб-квартиру партии Шольца

2024/07/04, 19:47
Испанская кронпринцесса получила воинское звание
Мир

Испанская кронпринцесса получила воинское звание

2024/07/04, 18:51
У бегемотов есть способность к полету
Мир

У бегемотов есть способность к полету

2024/07/04, 18:45
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение американских ракет (видео)
Мир

Путин пообещал зеркальный ответ на размещение американских ракет (видео)

2024/07/04, 18:16
Зеленский: Россия без Украины и Беларуси — это ноль
Мир

Зеленский: Россия без Украины и Беларуси — это ноль

2024/07/04, 17:55
Правительство Японии объявило о победе над дискетами
Мир

Правительство Японии объявило о победе над дискетами

2024/07/04, 17:36
На саммите ШОС в Астане, где участвовал Ильхам Алиев, исполнили «Ey Vətən» (видео)
Мир

На саммите ШОС в Астане, где участвовал Ильхам Алиев, исполнили «Ey Vətən» (видео)

2024/07/04, 16:43
СМИ: Венгрия сняла вето на выделение Армении 10 миллионов евро из Фонда мира Евросоюза
Мир

СМИ: Венгрия сняла вето на выделение Армении 10 миллионов евро из Фонда мира Евросоюза

2024/07/04, 15:58
Покушение на Фицо переквалифицировали в теракт
Мир

Покушение на Фицо переквалифицировали в теракт

2024/07/04, 14:43