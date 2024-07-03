Армения неожиданно «притормозила на повороте»

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Любопытные события происходят на армяно-российском треке. Вагаршак Арутюнян, посол Армении в России, отправился с поездкой в сопредельные с Украиной, проще говоря, прифронтовые области России. Он уже посетил Белгород, где заявил журналистам: товарооборот между отдельными регионами Армении и России вырос в 2,5 раза. Сколько пришлось на этот рост последствий обхода санкций, разумеется, не уточнил. Следующим пунктом программы поездки армянского дипломата стал Курск, где господин Арутюнян почтил память местных призывников, погибших в ходе российской агрессии против Украины.

Это вряд ли подходящий случай, чтобы напоминать дипломатическому визитёру о признанных границах, агрессии и о методах, которыми РФ ведёт войну против Украины. Это тот самый Вагаршак Арутюнян, который в начале, в ранге «независимого эксперта», призывал нанести ракетные удары по Баку, Гяндже и Мингячевиру, а позже, во время 44-дневной войны, уже будучи советником премьер-министра Армении, разглагольствовал в интервью «Россия-24», что ракетные удары по жилым кварталам азербайджанских городов должны спровоцировать панику и облегчить захват этих городов. А представляет он страну, в чьём послужном списке — агрессия против Азербайджана, 28 лет оккупации азербайджанских территорий, геноцид в Ходжалы, «этнические чистки» и беспрецедентный урбицид на ранее захваченных, а ныне освобождённых землях. Более того, в Армении до сих пор не убрали конституционных ссылок на территориальные притязания к Азербайджану.

Но примечательно другое: в какой степени открытая поддержка российской агрессии против Украины соотносится с тем «прозападным флиртом», который пытается изобразить во внешнеполитической сфере Никол Пашинян?

Теоретически можно предположить, что Вагаршак Арутюнян ведёт свою игру. На практике сей персонаж слишком близок к «шашлычному премьеру». Именно Никол Пашинян, напомним, после победы своего «дымб-дымб-ху», как в самой Армении без особой почтительности именовали его революционное шоу с барабанами и шашлыком, пригласил Арутюняна в свою команду, назначил советником и позволил воплотить мечты об ударах по азербайджанским городам в жизнь — правда, на деле всё закончилось разгромом Армении. Но, так или иначе, Вагаршак Арутюнян – именно та фигура, которой можно поручить «сгладить углы» или «пустить пробный шар».

Более того, поездка Вагаршака Арутюняна по прифронтовым регионам России совпала с показательными событиями в Ереване. Здесь ломали копья вокруг идеи провести референдум о вступлении Армении в Евросоюз, но в дискуссии поставил точку кто иной, как Пашинян. Заявив, что у армянского народа есть «европейские стремления», проведение референдума он тем не менее счёл «нецелесообразным». Идея с референдумом с самого начала была, честно говоря, не очень. Для того чтобы думать о вступлении в Евросоюз, для начала надо бы выйти из ЕАЭС — примерно так же, как перед тем, как искать второго мужа, желательно развестись с первым. Не говоря о том, что Армения находится в слишком сильной зависимости от России, чтобы позволять себе политические развороты. Не говоря о том, что референдум – штука опасная: если «европейские устремления» будут поддержаны, то потом результаты волеизъявления народа уже не получится «затереть» и отыграть назад. А если «евромечта по-армянски» не наберёт большинства, это ещё хуже. Но заявление Пашиняна — это ещё и верный индикатор: после затянувшегося исполнения «танца с саблями перед русским медведем» уже и Пашинян предпочитает «не обострять» и избегать слишком резких телодвижений. Конечно, это ещё не повод для заголовков «Армения разворачивается обратно на Москву», но то, что на пике своего флирта с Западом Ереван вдруг начал тормозить, оглядываться и «переоценивать ситуацию», сомнений уже не вызывает.

И можно догадаться, почему. Во-первых, никто не отменял зависимость Армении от России, прежде всего в экономике. Альтернативный хаб для обхода санкций Россия найдёт, а вот Армения вряд ли отыщет поставщика нефти, газа и необработанных алмазов по «специальным» ценам ниже мировых. России принадлежат железные дороги, электрические и газовые сети, ключевые предприятия. Не тот случай, чтобы слишком увлечённо, пардон, вертеть хвостом перед Россией и Западом одновременно. Во-вторых, даже Пашинян, похоже, убедился: Запад вовсе не готов помогать Армении в тех масштабах, чтобы там безболезненно пережили экономическое давление РФ или заполучили военный перевес над Азербайджаном. Западные союзники будут похлопывать по плечу, кидать милостыню, могут расщедриться на «пипеточные» поставки оружия, как это произошло в случае с французскими самоходными гаубицами, но не более того. Основную работу Армения должна будет сделать сама. А Ереван к этому, мягко говоря, не готов.

Наконец, есть и такое обстоятельство: одновременно зашатались кресла и под Макроном, и под Байденом. И при этом в Ереване не могут не понимать: весь нынешний беспрецедентный проармянский крен в политике Парижа и Вашингтона в случае смены команд вряд ли сохранится. Строго говоря, США уже возвращаются к прежней сбалансированной политике. И если теперь, проиграв с треском выборы сначала в Европарламент, затем — в парламент Франции, Макрон всё же будет вынужден подать в отставку, вполне возможно, что свою политику пересмотрит и Франция. А Армения, так и не дождавшись «дождя подарков» с Запада, останется с испорченными отношениями с Москвой. Самое время «прощупывать ходы», наводить мосты и сглаживать углы. А то, что делается это при помощи демонстративной поддержки российской войны против Украины — а чего ещё можно ждать от Армении?

А.Шакур