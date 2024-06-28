Мэтью Брайза – «Минвалу»: Дебаты стали катастрофой для Байдена, а Трамп не знает, где находится Южный Кавказ

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Ожидать чего-либо революционного от состоявшихся перед нынешними президентскими выборами дебатов кандидатов на пост президента США не стоило. Политика каждого из них прекрасно известна: Джо Байден баллотируется на второй срок и уже сумел проявить себя в ходе первого срока, а ранее Дональд Трамп также успел показать себя на посту главы США. По мнению аналитиков, нынешние выборы отличаются оригинальностью, так как основная борьба ведется между двумя людьми, уже побывавшими в роли первых лиц США. Этот фактор, возможно, помог электорату сделать предварительный или даже окончательный выбор между ними. Однако американцам, возможно, важны решения, которые еще будут приниматься очередным президентом по тем или иным вопросам с учетом быстрой сменяемости внешнеполитической ситуации в мире.

Прокомментировать этот вопрос Minval.az попросил экс-посла США в Азербайджане Мэтью Брайзу.

— Как вы оцениваете результаты дебатов? Кто, на ваш взгляд, повысил свои шансы на будущее президентство и почему?

— Считаю, что дебаты между президентом Байденом и бывшим президентом Трампом стали катастрофой для Байдена. Они не хорошие для Трампа, но ужасные для Байдена, потому что цель, которую он преследовал, выходя на дебаты, заключалась в том, чтобы показать американским избирателям, что он не настолько стар, чтобы стать президентом, что он весьма активен, обладает энергией и, имея ясное мышление, может выступать в роли национального лидера. Но оказалось, что он выглядел совсем неэффективным, что он даже не ясно мыслит. Дело дошло до того, что даже бывший президент Трамп заявил: «Я не знаю, что он хотел сказать. Думаю, он и сам не знает этого».

По тому, как говорил Байден, стало ясно, что он слаб и сильно устал, его даже трудно было слушать. Я думаю… Нет, я знаю, что лидеры Демократической партии сейчас находятся в панике и, возможно, они собираются переговорить с президентом Байденом, его супругой или членами семьи, чтобы они попытались убедить его согласиться оставить эту президентскую гонку. Так что… это катастрофа для Демократической партии и лично для президента Байдена.

С другой стороны, бывший президент Трамп не достиг своей цели, которая заключалась в том, чтобы предстать перед электоратом стабильным и показать, что он не такой злой и враждебный, каким его представляют. Но, к сожалению для него, ему это не удалось, поскольку он предстал в образе недоброго человека, никогда прямо не отвечающего на вопросы и говорящего одну ложь за другой. Байден не был готов показать, сколько неправды содержалось в речи Трампа. Для этого он не обладал ясностью мышления. Поэтому я повторю свою мысль о том, что это настоящая политическая катастрофа как для Байдена, так и для Демократической партии.

Думаю, Байдену будет очень сложно спасти себя, потому что судьба этих выборов будет решена теми умеренными 20% избирателей, которые до сих пор не приняли решение о том, стоит ли голосовать за Байдена или Трампа. Может, им и не нравится Трамп, поскольку добрым человеком его не назовешь, но с другой стороны они считают Байдена слишком старым человеком. В ходе этих дебатов Байден подтвердил, что он действительно слишком старый. А значит, он не получит поддержку так называемых умеренных избирателей. А без их поддержки просто невозможно будет выиграть выборы.

— Озвученная на днях позиция Администрации президента США (заявление помощника Госсекретаря) свидетельствует о том, что Америка хотела бы решить некоторые нерешенные вопросы в регионе Южного Кавказа. В частности, решить вопрос транспортных коммуникаций через Армению. Такова сегодняшняя позиция президента Джо Байдена. А какова будет позиция Дональда Трампа по этому вопросу? Она останется неизменной или…?

— Развитие транспортного коридора между основной частью Азербайджана и Нахчываном через Армению является старой позицией администрации президента Байдена. То, что такой коридор будет действовать, нашло отражение в трехстороннем заявлении, подписанном президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, России — Владимиром Путиным и Армении — Николом Пашиняном. Для администрации Байдена было очень важно, чтобы все пункты этого заявления были реализованы. Новостью может стать лишь то, что Вашингтон хочет активизировать усилия в этом направлении. Но сама цель не нова.

И Бог его знает, каким бы был подход к данному вопросу Трампа? Думаю, он вряд ли нашел бы на карте Южный Кавказ. Я глубоко сомневаюсь, что он обладает четкой стратегией по данному вопросу и представляет себе его решение. Так что сказать об этом что-то конкретное сегодня очень сложно.

— Выборы в США состоятся 5 ноября. COP 29 начнется 12 ноября. Каково будет отношение США к глобальным климатическим вопросам и вопросам финансирования проектов в области климата, если победит Байден или Трамп? Не зависнет ли вопрос финансирования так, как он висит все это время после COP 28?

— Мы уже знаем, какой подход к решению климатических вопросов был бы у Байдена, потому как он это не раз демонстрировал на протяжении последних четырех лет. Он серьезно намерен финансировать проекты в области климата и хочет оказать финансовую помощь слаборазвитым странам в вопросах изменения их энергетической системы и повышения их возможностей в вопросах изменения климата. Подход Байдена таков, что эти страны должны обладать достаточными объемами вырабатываемой электроэнергии, чтобы развивать свою экономику. А подход Трампа к климатическим вопросам мы видели в период его президентства. Он считает, что как таковой проблемы изменения климата и всех вытекающих из этого проблем не существует. В связи с этим он, к сожалению, не хочет поддерживать такие проекты.

Рауф Насиров