Гаджиев отметил усиление роли Азербайджана в решении глобальных проблем

Азербайджан продолжит играть более активную роль в решении глобальных проблем.

Об этом в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджан в 2026 году будет принимать Всемирный форум городов ООН.

«В продолжение COP29 в 2026 году Азербайджан совместно с UNEP (Программа ООН по окружающей среде) проведет Всемирный день окружающей среды, а также совместно с UN-Habitat (Программа ООН по населенным пунктам) – Всемирный форум городов. Поскольку после завершения конфликта Азербайджан переключается на более глобальную внешнюю политику и привлекает весь мир на Южный Кавказ, он продолжит играть более активную роль в решении глобальных проблем», – написал он.

As a follow up to COP29 Azerbaijan will host World Environment Day in 2026 with UNEP, along with the World Urban Forum with UN Habitat. Azerbaijan will continue to play more active role in addressing global issues as it switches to more global foreign policy since the end of… pic.twitter.com/ZgVyWSrpvN

