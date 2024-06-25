Северная Корея снова запустила мусор в Южную Корею

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Власти Республики Корея обнаружили примерно 350 шаров с мусором из КНДР, которые были запущены в ночь на вторник.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

К 09:00 по местному времени шаров в воздухе больше не было. Около 100 из них упали в Сеуле и северной части провинции Кёнгидо. В них не было токсичных веществ, заключили специалисты. Южнокорейские военные заявили, что готовы возобновить работу громкоговорителей на границе в любое время.

Отмечается, что это была пятая подобная акция с конца прошлого месяца. По данным Сеула, с 28 мая КНДР запустила около 2 000 шаров.