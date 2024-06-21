Налоговые реформы в целях либерализации экономики

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С одной стороны, избрание главы Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Орхана Назарли президентом Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) на 2024-2025 годы можно считать чисто протокольным мероприятием, относящимся исключительно к вопросам налогового администрирования. Однако сами налоги без реального экономического фундамента, который формируют налогоплательщики, превращаются в пустой звук. Невозможно реформировать налоговую систему без соответствующих преобразований и мер по либерализации экономики. И если посмотреть на сотрудничество Азербайджана с IOTA в этом контексте, то очевидно, что использование Государственной налоговой службой Азербайджана самых разнообразных международных платформ для применения прогрессивных практик в национальной налоговой системе, а также расширение международных связей, помимо таких естественных для международного сотрудничества целей, как применение инноваций в налоговом администрировании, изучение тенденций в области международного налогообложения и обеспечение взаимного обмена информацией служат также важнейшей локальной задаче развития азербайджанского предпринимательства.

Чтобы понять, какую роль в развитии предпринимательства играет правильное налогообложение, необходимо вспомнить этапы развития частного сектора в Азербайджане. Именно развитие предпринимательства определено в нашей стране в качестве важного направления государственной политики в экономической сфере. Какую бы сферу законодательства, регулирующую данную область, мы не рассматривали, можно увидеть, что в каждом из них есть достаточно положений, предусматривающих льготы и привилегии, государственную финансовую помощь, содействие в кредитование и многое другое, нацеленное на развитие частного сектора. И даже было время, когда в числе мер, направленных на усовершенствование системы государственного контроля, частые налоговые проверки предпринимателей приводили к некоторому торможению развития, из-за чего даже глава государства потребовал от налоговых органов устранения просчетов, допущенных в налоговых проверках и усовершенствования процедуры налогового контроля, сокращения срока государственной регистрации юридических лиц и количества лицензированных видов деятельности.

После этого в налоговой системе страны были произведены структурные реформы, внесены существенные изменения в Налоговый кодекс, применена практика «единого окна», которая существенно ускорила регистрацию физических и юридических лиц, и произведено множество других преобразований. И все это шло параллельно с другими мерами развития и поощрения частного сектора. Например, для повышения инвестиционной активности в частном секторе была создана Государственная инвестиционная компания, которая с 2006 года активно участвует в реализации аграрных и промышленных проектов. Здесь же можно отметить и такую поддержку деятельности частного сектора, как косвенная финансовая поддержка путем привлечения предпринимателей к выполнению государственных заказов. Как результат гибкой системы управления и эффективной координации экономических процессов, уже к 2018 году 75 процентов рабочих мест в Азербайджане пришлись именно на долю частного сектора.

Но вернемся к Внутриевропейской организации налоговых администраций. Миссией этой структуры является обеспечение форума, или, если хотите, дискуссионной платформы для обсуждения практических вопросов налогового администрирования, для поддержания работы налоговых администраций в европейском регионе и их развития в соответствии с индивидуальными потребностями и спецификой каждой страны.

Госналоговая служба Азербайджана является полноправным членом IOTA с 2002 года. С начала сотрудничества местные налоговые органы принимали активное участие в деятельности этой структуры. В Баку проводились международные мероприятия высокого уровня, заседания рабочей группы IOTA, различные форумы, заседания Исполнительного совета, а также совместные мероприятия с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Все это помогало реализовывать многостороннее сотрудничество в области мониторинга и применения инноваций в налоговом администрировании, делиться опытом и изучать последние процессы и тенденции в области международного налогообложения, обеспечить качественный взаимообмен информацией.

Наши налоговики при этом преследовали весьма амбициозные цели превращения Азербайджана в один из центров обмена опытом в области международного налогообложения в рамках IOTA. А делиться было чем, поскольку сегодня Государственная налоговая служба Азербайджана использует самые разнообразные международные платформы для применения прогрессивных практик в национальной налоговой системе. И поскольку одной из самых актуальных задач азербайджанской экономики является максимальное внедрение принципов цифровой экономики, то под эти цели подтягивается и вся система налогового администрирования, ставя во главу угла принципы цифровизации. Попутно подтягивается и частный сектор, что на протяжении долгих лет уже позволило осуществлять налоговое декларирование в электронной форме, применять электронные налоговые счет-фактуры и производить множество других операций в электронной форме. И все это формирует интерес IOTA к налоговой системе Азербайджана и взаимный интерес структур азербайджанского налогового администрирования к работе самой Внутриевропейской организации налоговых администраций.

Рафиг Сардаров

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Пропаганда свободного предпринимательства и либерализация экономики».