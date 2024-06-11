Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе.
Об этом сообщает кенийская онлайн-газета Tuko, ссылаясь на власти.
«Вертолет найден сегодня утром в лесу Чикангава. К сожалению, все находившиеся на борту погибли в результате крушения», — говорится в публикации.
Накануне самолет, в котором находились вице-президент Чилима и еще девять человек, пропал с радаров. Президент Малави Лазарус Чаквера отдал приказ о проведении операции по поиску исчезнувшего воздушного судна.
После исчезновения с радаров самолета власти несколько раз попытались установить с ним связь, но усилия к успеху не привели. Глава государства отменил запланированный визит на Багамские острова.