Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

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Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе.

Об этом сообщает кенийская онлайн-газета Tuko, ссылаясь на власти.

«Вертолет найден сегодня утром в лесу Чикангава. К сожалению, все находившиеся на борту погибли в результате крушения», — говорится в публикации.

Накануне самолет, в котором находились вице-президент Чилима и еще девять человек, пропал с радаров. Президент Малави Лазарус Чаквера отдал приказ о проведении операции по поиску исчезнувшего воздушного судна.

После исчезновения с радаров самолета власти несколько раз попытались установить с ним связь, но усилия к успеху не привели. Глава государства отменил запланированный визит на Багамские острова.