Что помешало армянам приехать в Баку?

1418 Просмотров

Тем, кому слабо восстановить власть над собой, видят все вокруг в негативном свете. Мало того что обрекают себя на деловую и моральную изоляцию, они же видят угрозы и риски во всем, что приносит людям прок и облегчение.

В Армении это пристрастие в широком хождении, и все, что предпринимается в регионе и в мире, воспринимается сквозь призму азербайджанофобии и нарастающей злобы. То, что во всех смертных грехах армяне обвиняют Азербайджан, не удивительно. Особенно после второй карабахской войны, которая навела порядок в регионе, покончив с большой опасностью.

Но поствоенные реалии требуют безотлагательных действий на пути к общей стабилизации, и от этого должны выигрывать все. Армения все еще сторонится полезных действий, а параллельно бичует то позитивное, что создают другие.

Бакинская энергетическая неделя находится под пристальным вниманием армянских кругов. Они направили фокус не на те благоприятные факты, что решают проблему энергогенерации, закладывают основы для изменения климата в положительной динамике, а на то, как наращивают активы недружественные для Иревана государства.

В этом ряду Венгрия, с которой у Армении холодные отношения. После известного инцидента в школе НАТО, что проходила в Будапеште много лет назад с участием военнослужащих Армении и Азербайджана, и в ходе которого погиб офицер страны-оккупанта, в соседней стране никак не могут перестроиться на новые измерения.

Злопыхательство и ненависть в отношении дружественной к Азербайджану Венгрии только нарастает. Баку и Будапешт успешно наращивают совместные шаги на пути к широкой интеграции. Если учесть, что две страны максимально используют возможности двустороннего формата, а параллельно еще и активируются поля связей по оси Азербайджан-Евросоюз, напрашивается вывод о мультипликативном эффекте взаимодействия.

В Иреване между тем злорадствуют, мол, скоро после новых выборов в Европейский парламент Венгрия не сможет сохранить за собой одно место в Еврокомиссии. Высказывается прогноз, дескать, из-за антиукраинской позиции Будапешт обязательно последует потеря позиций в континентальных структурах.

Понятно, что принцип «друг моего врага мой друг» для армянской ментальности есть сама святость, однако не мешает осознать, что времена диктуют быть на волне прагматичности. С жутко исступленной ненавистью в Армении комментируют новые соглашения о договоренности Баку и Будапешта по поставкам азербайджанских энергоносителей европейскому партнеру.

Приобретение Венгрией паев на азербайджанском энергетическом рынке и вовсе воспринимается Арменией, как недружественный по отношению к себе акт. Непонятно, почему, ведь заключение выгодных соглашений и сделок между странами — это сугубо их дело, и причем тут умонастроения третьих сторон?!

Но к делу имеет непосредственное отношение один весьма пикантный момент. Оказывается, ложку дегтя в бочку армянского меда добавил министр иностранных дел и энергетики Венгрии Петер Сийярто, который в контексте вопроса об оказании помощи Армении Европейским фондом мира в объеме 10 миллионов долларов предложил такую же помощь выделить и Азербайджану.

Весь мир в курсе, какое непомерно тяжелое бремя моральной, материальной и физической нагрузки легло на Азербайджан в деле восстановления деоккупированных территорий. Дружественные страны и их кампании подставляют плечо Баку в этом трудном деле, показывая примеры достойного сопереживания и соучастия. Армянам же этого не понять, потому вывод у них один – «из-за нужды в азербайджанских энергоресурсах Будапешт поддерживает Баку, потому задвигается на задний план справедливость».

Вот такая корявая логика, когда на все здоровое накладывается флер кривды. Но коль речь о справедливости, то надо полагать, что варварское разрушение 20% азербайджанских территорий, геноцид Ходжалы, гибель десятков тысяч азербайджанцев и прочие беды и лишения нужно зачесть за справедливые деяния?!

Если нормальные страны и силы, что одобряют восстановление суверенитета Азербайджана на исконных землях, защиту прав сотен тысяч беженцев и вынужденных переселенцев, то они поступают честно и по совести. Но почему они должны заноситься в стан армянских врагов? Разве они мыслят и действуют вразрез международному праву и общепринятым ценностям?!

Баку, будучи на волне рационализма, продолжает наращивать вклад в реализацию программы энергобезопасности. Диверсификация источников энергии и ускоренный переход на зеленую энергию является велением времени, и те страны, которые сторонятся полезного участия, находят искусственные предлоги, чтобы оправдать бездействие, только умножают проблемы сообщества.

Доказывать на фальшивой ноте всем, будто, миром правит выгода, а не справедливость, и сетовать при этом на собственные несчастья, это удел иждивенцев и бездельников, которые все время чего-то ждут от других. Им слабо быть в тонусе деловитости и здравого рассудка.

Были бы армянские политики и бизнесмены мудры и прозорливы, нашли бы возможности, чтобы приехать на Бакинскую энергетическую неделю. Это было бы намного лучше, чем точить зуб на всех и обвинять весь мир в безучастности к неунывающей армянской боли. Знать бы этимологию этой неизвестной болезни.

Не удосужились, потому что им легче критиковать и углубляться в дебри ничегонеделания, а потом ходить по миру с протянутой рукой. Раз это им любо, пусть остаются в привычной стихии.

Но верно говорят спортсмены, что поле игроков не ждет. На нем всегда есть кому вести хорошую и содержательную игру на пользу и радость современникам.

Тофик Аббасов