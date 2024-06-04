Мировые СМИ знакомят свою аудиторию с сегодняшней речью Алиева

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Выступление президента Ильхама Алиева на церемонии открытия 29-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil&Gas) и на 12-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия»- Caspian Power широко освещалось мировыми СМИ, сообщает «Азертадж».

Ведущие турецкие СМИ – Anadolu, TRT, Haber Global, Yirmidört.tv, Haberler.com, Ekovitrin, Son dakika и другие медиаресурсы опубликовали цикл статей.

В публикациях под заголовками «Президент Алиев: устранен дефицит газа в Азербайджане», «В Баку начала работу 29-я Международная выставка «Нефть и газ Каспия», «Президент Азербайджана Алиев: Азербайджан уже зарекомендовал себя как надёжный партнёр в вопросах газоснабжения», «Президент Алиев выступил на Бакинской энергетической неделе: Азербайджан является поставщиком газа в Европу» основное внимание уделено заявлениям, сделанным президентом Азербайджана.

В статьях со ссылкой на цитаты президента Ильхама Алиева отмечается, что проект «Шахдениз» устранил дефицит газа в Азербайджане. Сегодня азербайджанский газ импортируют 8 стран, шесть из них являются европейскими странами. Европейская комиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа. «В этом году он, скорее всего, превысит 24 миллиарда кубометров. Сегодня азербайджанский газ получают восемь стран. Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в поставках газа во многие страны», – приводят турецкие СМИ высказывания главы азербайджанского государства.

В публикациях со ссылкой на выступление президента Ильхама Алиева отмечается, что все подписанные за последние 30 лет контракты были полностью выполнены. «Все они были ратифицированы парламентом и приобрели силу закона. Ни одно слово в них не было изменено. Это — доверие, выстраиваемое десятилетиями. Результатом этого является то, что мы наблюдаем очередное бурное развитие — на этот раз в секторе возобновляемых энергоресурсов», – приводят турецкие медиаресурсы слова президента Ильхама Алиева.

Особое внимание турецкой прессы привлекли заявления президента Ильхама Алиева о потенциале возобновляемых источников энергии на освобожденных от оккупации территориях: «К концу 2027 года мы получим 2 гигаватта возобновляемых энергоресурсов. Это вполне реальная цифра, и это лишь начало».

В публикациях со ссылкой на выступление президента Ильхама Алиева также отмечается, что «Освобожденные территории Карабаха и Восточного Зангезура обладают огромным гидроэнергетическим потенциалом. С тех пор, как эти территории были освобождены в ноябре 2020 года, мы уже ввели в эксплуатацию несколько гидроэлектростанций суммарной мощностью 270 мегаватт. В течение трех-пяти лет эта цифра достигнет 500 мегаватт. Таким образом, один гигаватт возобновляемых энергоресурсов сэкономит нам примерно 500 млн кубометров природного газа, в котором рынок нуждается и будет нуждаться».

СМИ Турции пишут, что Бакинская энергетическая неделя, из года в год расширяющаяся по своим масштабам, впервые была проведена в 1994 году и с тех пор играет исключительно важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций в энергетический сектор Азербайджана. В новостях говорится, что на выставках, в которых принимают участие 300 компаний из более чем 30 стран, экспонируются инновационные технологии по добыче и транспортировке нефти и газа.

Российские медиа также широко осветили выступление президента Ильхама Алиева. В материалах российской прессы особо обратили внимание на заявление главы государства о расширении географии экспорта газа. Азербайджанский лидер подчеркнул, что сегодня импортерами азербайджанского газа являются восемь стран, в том числе шесть европейских. «Мы ведем активные переговоры с рядом стран, которые также нуждаются в азербайджанском газе, что обеспечить их энергобезопасность», – цитирует президента Ильхама Алиева агентство ТАСС.

Агентство экономической информации ПРАЙМ приводит слова главы государства о том, что объем экспорта газа из Азербайджана в текущем году превысит 24 млрд кубометров.

Издание «Нефть и капитал» пишет, что Азербайджан введет 2 ГВт мощностей возобновляемой энергетики через 5 лет. В материале издания, посвященного выступлению президента Азербайджана, также говорится, что Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы обладают огромным гидроэнергетическим потенциалом.

Агентство «Вестник Кавказа» публикует отрывки из речи президента Азербайджана, особо акцентируя внимание на том, что все соглашения, которые Азербайджан подписал за последние 30 лет, были выполнены в полной мере. За счет этого республике удалось развить зеленую энергетику и производство возобновляемых ресурсов. «Дефицит газа в Азербайджане устранен за счет проекта «Шахдениз», – добавили в агентстве.

В испаноязычных СМИ также были опубликованы статьи о Бакинской энергетической неделе и выступлении главы азербайджанского государства. В статьях на испанских медиаресурсах, среди которых Invest.com и El Periódico de la Energía, а также на швейцарском испаноязычном портале Swissinfo, отмечается, что сегодня азербайджанский газ экспортируется в восемь стран, шесть из которых расположены в Европе, говорится о планах Азербайджана расширить географию экспорта газа и об активных переговорах о поставках азербайджанского газа еще в несколько стран. В статьях особо подчеркивается, что в этом году объем экспорта азербайджанского газа составит более 24 млрд кубометров газа, приводятся сведения о том, что введенный в эксплуатацию в декабре 2020 года трубопровод TAP транспортирует азербайджанский газ с месторождений в Каспийском море в Европу и является частью Южного газового коридора. Кроме того, в публикациях отмечается, что в 2023 году Азербайджан посредством TAP транспортировал в Европу 11,8 млрд кубометров газа, из запланированного объема в размере 24 млн кубометров газа на долю Европы пришлось около 12 млрд кубометров, а в 2021 году этот показатель превысил 8 млрд кубометров. Испаноязычные СМИ уделили особое внимание словам президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан наращивает усилия по увеличению газопоставок посредством TAP.

Авторитетное арабоязычное издание Attaqa.net посвятило публикации выступлению президента Азербайджана, мероприятиям, проводимым в рамках Бакинской энергетической недели, а также политике Азербайджана в области зеленой энергии. В публикациях отмечается, что в период энергетического кризиса во всем мире Азербайджан организовал престижное мероприятие с участием около 300 компаний из более чем 30 стран, поздравительные письма в связи со столь грандиозным событием направили президенты США и Турции. В статьях повествуется о намерении главы азербайджанского государства увеличить экспорт азербайджанского газа, а также о шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении использования потенциала возобновляемых источников энергии. В этой связи приводятся цитаты из выступления президента Ильхама Алиева, в которых указано о значительном гидроэлектрическом потенциале освобожденного Карабаха и Восточного Зангезура. Отмечается, что после освобождения территорий там была построена гидроэлектростанция мощностью 270 мегаватт, а спустя 3-5 лет эта цифра достигнет 500 мегаватт.

В статьях говорится о развитии сотрудничества Азербайджана в области возобновляемых источников энергии, о закладке президентом Азербайджана Ильхам Алиев и министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султан бен Ахмед аль-Джабером в рамках Бакинской энергетичсекой недели фундамента двух солнечных и одной ветряной электростанций. Кроме того, было отмечено, что между SOCAR и турецкой компанией BOTAŞ подписан ряд соглашений в области поставок, транспортировки и транзита природного газа.