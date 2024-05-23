Баку «кошмарит» Ереван: надо было соглашаться

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В Азербайджане объявлено о возобновлении грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. В результате проведённых работ по модернизации и расширению пропускная способность магистрали увеличилась в пять раз — с 1 миллиона тонн до 5 миллионов. Скоро возобновлению работы этой железной дороги несколько дней назад на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе обещал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И вот из Абшеронского логистического центра в Грузию отправлен грузовой поезд из 20 контейнеров. Груз — полимерные материалы российского производства, которые направляются в Турцию.

Наверное, это тот случай, когда капли воды можно увидеть в море. В 2015-м году, когда Азербайджан вёл дорогу Баку-Тбилиси-Карс в эксплуатацию, некоторые российские СМИ сообщили об этом под язвительными заголовками «По железной дороге обошли Россию». Сегодня российские производители отправляют по этой дороге в Турцию свои экспортные грузы — на Чёрном море по понятным причинам неспокойно, а экономика ждать не может. При этом «своей» железнодорожной связи с Турцией у России нет. Старая дорога времён Российской Империи и СССР проходила через армянский Гюмри, именовавшийся в советские годы «Ленинаканом», и теперь остается закрытой. А транзит по Азербайджанским железным дорогам действует, в том числе и для России. Более того, контейнерный поезд с российским полиэтиленом — это ещё и наглядная демонстрация сопряжения транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. И это не проекты, а уже работающие логистические пути со всей необходимой инфраструктурой.

Наконец, работы по модернизации дороги Баку-Тбилиси-Карс и увеличение её пропускной способности до 5 миллионов тонн грузов — это ещё и ответ на вопрос, останется ли дорога востребованной после победы Азербайджана в Карабахе и достижения договорённостей о разблокировании коммуникаций между Баку и Ереваном. И не только потому, что две дороги — это всегда лучше, чем одна. Просто, как в очередной раз мир имеет возможность убедиться, подписанные с Арменией соглашение — это ещё не гарантия, что они будут выполнены.

Но теперь эта «не гарантия» получает для Еревана ещё одно прочтение. Минэкономики Армении вынуждено признать: раздутый армянскими пиарщиками проект «Перекрёстка мира», как и следовало ожидать, повисает в воздухе. Минэкономики Армении признают сквозь зубы: в Армении пока не знают, когда будет запущен скоростной маршрут с подключением Индии, его задействование — в процессе. Армянские чиновники по привычке рекламируют проект и уверяют, что открытие операторского пункта в порту Чабахар позволит запустить международные грузоперевозки из Индии и стран Южной Азии в Европу и в обратном направлении, плюс с открытием коридора через Армению Индия получит доступ к портам Черного моря, а также к рынку ЕАЭС через более короткий маршрут, при этом сама Армения станет важным транзитным узлом, но «забывают» про некоторые детали.

У Армении просто нет соответствующей инфраструктуры. По горным серпантинам между Ереваном и Мегри много не наездишь, да ещё уже построено дорога заходит на азербайджанскую территорию, а альтернативная, через Татев, представляет собой грунтовку, где большегрузные фуры вязнут до осей. Построить там железную дорогу — долго, технически сложно и очень дорого. В Ереване расчитывают на открытия железнодорожного сообщения через Араздейен («Ерасх») и Джульфу. Именно через Джульфу проходила железная дорога на Иран в советские годы. Но без открытия Зангезурского коридора Азербайджан проезд через территорию Нахчывана Армении не предоставит. А о Зангезурском коридоре в Ереване не желают и слышать — несмотря на все как бы конструктивные шаги последнего времени.

Железная дорога через Армению в Турцию тоже остается закрытой. И для её открытия Армении придётся на бумаге, а не на словах, признавать существующие границы и отказываться от плеча женись на шесть вилайетов Восточной Анатолии вместе с горой Агры-Даг. Чего тоже пока не произошло. И готовы ли к этому в Ереване — большой вопрос.

Плюс ко всему у Армении нет и железнодорожной связи с Россией. Старая железная дорога проходила через Сухуми, и сегодня она блокирована в результате абхазского конфликта. Сама Грузия при этом пользуется транзитом через Азербайджан, но для Армении по понятным причинам этот вариант не работает — и не будет работать до подписания мирного договора и разблокирования коммуникаций. В конкретном прочтении — без открытия Зангезурского коридора.

А это значит, что надежды Армении на «большой транзит» так и останутся надеждами — по крайней мере в обозримом будущем.

Нурани, обозреватель