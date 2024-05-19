Оползни на Агсуинском перевале повредили дорогу

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На Агсуинском перевале провалился асфальт, что вызвало трудности в движении транспорта в обоих направлениях.

Наблюдающиеся в последние дни интенсивные осадки привели к оползням на Агсуинском участке автодороги Баку-Шамахы-Евлах, сообщает «Репорт».

На 147-м километре дороги провалился асфальт и смыло обочину. В настоящее время на участке полностью перекрыто движение по одной полосе, поочередное движение автомобилей организовано по грунтовой части дорожного полотна.

Безопасность движения на территории обеспечивают сотрудники дорожной полиции.