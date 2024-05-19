Оползни на Агсуинском перевале повредили дорогу

На Агсуинском перевале провалился асфальт, что вызвало трудности в движении транспорта в обоих направлениях.
Наблюдающиеся в последние дни интенсивные осадки привели к оползням на Агсуинском участке автодороги Баку-Шамахы-Евлах, сообщает «Репорт».
На 147-м километре дороги провалился асфальт и смыло обочину. В настоящее время на участке полностью перекрыто движение по одной полосе, поочередное движение автомобилей организовано по грунтовой части дорожного полотна.
Безопасность движения на территории обеспечивают сотрудники дорожной полиции.