Защита островных государств — важный вопрос для Баку на СОР29

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На этой неделе, 13 мая 2024 года президент Ильхам Алиев принял сразу трех представителей островных государств и поделился с ними целями, которых хочет добиться Азербайджан, и видением подходов по организации в Баку в ноябре нынешнего года 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – СОР29. Официальными гостями главы государства стали генерал-губернатор государства Тувалу Фалани Тофинга, премьер-министр Королевства Тонга Сиаоси Офакивахафолау Совалени и министр иностранных дел Содружества Багамских Островов Фредерик Одли Митчелл. В ходе дружеской беседы гости поделились с Ильхамом Алиевым проблемами, с которыми сталкиваются их государства в связи с изменением климата.

Например, представитель Содружества Багамских Островов сказал, что в результате только одного урагана, произошедшего пять лет назад, эти острова потеряли 30 процентов валового внутреннего продукта, и работы там по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются до сих пор. Если учесть, что 80 процентов багамских земель лишь на один метр превышают уровень мирового океана, а из-за изменения климата цунами в той части света стали чуть ли не повседневным явлением, то проблема более чем серьезная. Однако благодаря туризму Багамские острова и страны Карибского бассейна входят в число государств с высоким уровнем доходов, что затрудняет привлечение льготных займов на устранение последствий такого рода природных стихий.

В тоже время премьер-министр Королевства Тонга, присоединившись к мнению о том, что на фоне повышения уровня воды существует угроза потопления малых островных государств, открыто признал, что «у его государства нет ресурсов и земельной площади» и потому тамошнее правительство «должно сделать все возможное, чтобы сохранить имеющийся небольшой участок земли». При этом все три гостя высокого уровня признали, что были приятно удивлены «привлечением малых островных государств к обсуждению того, что можно сделать на предстоящей в Азербайджане СОР», и отметили, что высоко оценивают этот шаг президента Азербайджана.

А по итогам этой встречи Фалани Тофинга, Сиаоси Офакивахафолау Совалени и Фредерик Одли Митчелл приняли Бакинское коммюнике, нацеленное на поддержку Азербайджана по инициированию на СОР29 вопроса защиты интересов малых островных государств.

Прежде чем раскрыть стремления и цели, которые преследует Азербайджан по поддержке и защите интересов малых островных государств, хотелось бы чуть шире раскрыть проблемы, с которыми сталкиваются такого рода государства и рассказать об инициативах в мире по оказанию им помощи. За последние 50 лет экстремальные погодные явления привели к 2 млн смертей и экономическим потерям в размере более 4 млрд долларов. Такие данные привели эксперты Всемирной метеорологической организации. В период с 1970 по 2021 год, по данным этой структуры, произошло около 12 000 стихийных бедствий, говорится в новостных сводках ООН. И как результат, основная тяжесть рисков, связанных с погодой, климатом и водой, ложится на наиболее уязвимые сообщества.

По данным ВМО, за последние полвека в наименее развитых странах стихийные бедствия приводили в некоторых случаях к экономическим потерям в размере до 30 процентов ВВП. А в малых островных государствах каждое пятое стихийное бедствие имело последствия, эквивалентные потере более чем 5 процентов ВВП, а некоторые природные катаклизмы уничтожали весь ВВП этих стран. Но если бы только это…

Климатические перепады лишь усугубляют проблемы, с которыми и без того сталкиваются такие страны: быстрый рост населения, ограниченность ресурсов, удаленность от основных потребителей продукции и поставщиков сырья, что приводит к чрезмерной зависимости от международной торговли, и в конечном счете, сказывается на экономическом положении и социальном состоянии общества. И чтобы хоть как-то решить эти проблемы, ООН в 1992 году объединила и признала отдельной группой Малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) и спустя два года, разработала и приняла так называемую Барбадосскую программу действий для оказания помощи.

В 2014 году на Международной конференции по малым островным государствам в Самоа было принято соглашение, призванное содействовать их развитию. А 27 сентября 2019 года все государства мира вновь обсудили осуществление этого соглашения и дальнейшие шаги в поддержку малых островных государств. Говорилось тогда много и в основном о том, что малые островные государства нуждаются в финансовой поддержке. Вспоминалось, к примеру, положение жителей острова Кука, которых насчитывается меньше 15 тысяч человек, а архипелаг между тем уже не спасти. Но все это слова, а до дела так и не дошло. И сегодня, оглядываясь на события почти пятнадцатилетней давности, то есть происходящее в 2010 году, когда со стороны ООН была поставлена цель, которая заключалась в том, чтобы в 2020 году промышленно-развитые страны будут выделять 100 млрд долларов на борьбу с изменением климата в странах с низким уровнем дохода, можно сказать, что задача не выполнена.

Сегодня стран МАРОГ насчитывается 57 и по географическому признаку они разделены на регион Карибского бассейна, область Тихого океана и отдельным пунктом идет Африка, Индийский океан, Средиземное и Южно-Китайское море. Однако все это не исключает того, что в качестве суверенных государств и субъектов международного права эти страны, несомненно, входят во многие международные организации. И не всегда эти структуры действительно ставят перед собой цели, которые проповедуют. Например, в 2022 году в Тихоокеанском регионе был создан новый альянс (Partners in the Blue Pacific), в который вошли Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония. И на первый план эта структура выдвинула защиту интересов островных государств.

«На каждом этапе нас будут вести и направлять тихоокеанские островные государства, мы будем запрашивать у их руководства рекомендации для выбора направлений деятельности PBP и его флагманских проектов», – говорится в совместном заявлении альянса, где также подчеркивается, что, прежде всего, усилия будут направлены на борьбу с климатическим кризисом, обеспечение безопасности, развитие транспортных сетей региона и систем здравоохранения и образования. Однако даже непрофессиональный анализ географии стран, вошедших в Partners in the Blue Pacific, позволяет заключить, что во главу угла здесь поставлена не инициатива, направленная на развитие эффективного сотрудничества и поддержку островных государств региона, а создание партнерства между государствами, способными уменьшить влияние на этот Тихоокеанский регион Китая.

И вот здесь мы подошли к участию и роли Азербайджана в защите интересов стран МОРАГ. Дело в том, что многолетнее председательство Азербайджана в Движении Неприсоединения, состоящем из стран разных континентов с различными языками, религиями, обычаями, традициями, политическими системами, дало нам богатейший опыт политики по поощрению межкультурного и межрелигиозного диалога, достижению взаимопонимания и гармонии между разными цивилизациями. Именно поэтому в Движении Неприсоединения, наряду со странами, добившимися политической стабильности и экономических успехов, также имеются те, кто стал жертвой застарелых конфликтов и нестабильности, и даже те, физическое существование которых подвергается опасности. Естественно, каждая из этих стран имеет свои правила, приоритеты, ожидания, и крайне важно на них отвечать. Но Азербайджан не ставил совершенно никаких различий между ними и развитыми государствами, что и создало доверительные отношения к нашей стране со стороны малых островных государств. Именно поэтому в ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым представитель Королевства Тонга Сиаоси Офакивахафолау Совалени сказал, что инициатива Азербайджана по малым островным государствам «не только нас приятно удивила, но мы высоко оцениваем этот шаг».

И именно названный опыт и позволяет Азербайджану вывести в один из основных на предстоящих в СОР29 обсуждениях вопросы защиты интересов островных государств.

«Самая важная тема, которая будет обсуждаться на конференции, – это финансы, – сказал президент Ильхам Алиев в ходе встречи с официальными представителями трех государств, которые ввиду своего географического положения входят в число стран, наиболее подверженных влиянию изменения климата. – Поэтому мы активно работаем над выделением финансовых средств, чтобы решить эту проблему. Но мы также понимаем, что для некоторых стран изменение климата – это проблема, а для некоторых – это вопрос существования. Мы это четко понимаем. И помощь малым островным государствам для нас – это то, что мы считаем своим моральным долгом. Поэтому мы можем обещать вам, что вопрос малых островных государств, их поддержки и защиты будет в центре обсуждений. Мы, как президент COP29, выдвинем этот вопрос на первый план.»

Рауф Насиров