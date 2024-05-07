Шади Абозаид: Азербайджан – один из ключевых игроков в инициативе «Один пояс, один путь»

130 Просмотров

Азербайджан проявляет растущий интерес к развитию отношений со странами Африканского континента, прокладывая путь к взаимовыгодным возможностям для дальнейшего сотрудничества. Политическое, культурное, а также экономическое сотрудничество с африканскими странами важно для Азербайджана. В 2011 году Азербайджан получил статус наблюдателя в Африканском Союзе. В 2014 году наш посол в Эфиопии был назначен постоянным представителем Азербайджана при Африканском Союзе.

Египетский эксперт, генеральный директор Института глобальной стратегии устойчивого развития (GSISD) Шади Абозаид в интервью Minval.az рассказал о текущих аспектах отношений между Азербайджаном и Египтом, а также со странами Африканского континента в целом.

– Господин Абозаид, в этом году в Азербайджане проходит 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата – COP29. Как вы оцениваете роль нашей страны в борьбе с изменением климата?

– Проведение COP29 в Баку является важным показателем его растущей вовлеченности и приверженности решению глобальных климатических проблем. Это обеспечивает ведущую роль Азербайджана в сотрудничестве в международной климатической политике и инициативах. Кроме того, это возможность стимулировать малые и средние предприятия, инициативы и транснациональные корпорации к внедрению новых технологий и реализации экологических проектов по сокращению выбросов CO2, а также к цифровизации некоторых предприятий для снижения воздействия на окружающую среду.

Иными словами, для Азербайджана, экономика которого в значительной степени зависит от нефти и газа, проведение такого мероприятия, как COP29, сигнализирует о готовности перейти к более устойчивой энергетике. Оно демонстрирует усилия страны по диверсификации своей экономики и сокращению выбросов углекислого газа. Кроме того, это прекрасная возможность иметь разных партнеров и фонды для инвестирования в азербайджанское сообщество в сферу зеленых инвестиций. Также проведение данного мероприятия важно и для увеличения осведомленности сообщества об устойчивом развитии.

– В последнее время Азербайджан активно развивает экономические связи со странами Ближнего Востока. Какие перспективы открывает сотрудничество с Азербайджаном для стран Ближнего Востока?

Первое – сотрудничество в энергетическом секторе: Азербайджан, богатый нефтью и газом, предоставляет странам Ближнего Востока возможность участвовать в партнерстве в энергетическом секторе.

Второе – развитие инфраструктуры: Азербайджан вкладывает значительные средства в свою инфраструктуру, особенно в транспорт и логистику. Страны Ближнего Востока могут участвовать в этих проектах, получая выгоду от новых торговых путей, которые улучшают доступ к европейским рынкам. По сути, Азербайджан является одним из ключевых игроков в инициативе «Один пояс, один путь».

Третье – туризм и культурный обмен. И Азербайджан, и страны Ближнего Востока имеют богатое культурное наследие. Расширение сотрудничества в сфере туризма может привести к расширению туристических обменов, что принесет пользу экономике обоих регионов и будет способствовать культурному взаимопониманию.

Четвертое – безопасность и политическое сотрудничество. Учитывая геополитическое значение обоих регионов, существуют широкие возможности для сотрудничества по вопросам безопасности, содействия региональной стабильности и сотрудничеству на международных платформах.

– Одной из африканских стран, с которой Азербайджан активно сотрудничает, является Египет. Оцените инвестиционные возможности между двумя странами?

– Инвестиционные возможности между Азербайджаном и Египтом – многообещающие, учитывая их взаимодополняющую экономическую мощь, историю обеих стран и стратегические интересы. Вот несколько областей, где эти инвестиционные возможности могут быть особенно плодотворными:

– Энергетическое сотрудничество: поскольку обе страны имеют значительные доли в энергетическом секторе, Азербайджан как производитель нефти и газа, а Египет как производитель и быстро растущий энергетический рынок.

– Сельское хозяйство и пищевая промышленность. Обе страны имеют сельскохозяйственные отрасли с потенциалом роста. Инвестиции в современные сельскохозяйственные технологии и пищевую промышленность могут быть взаимовыгодными. Опыт Египта в возделывании сельскохозяйственных культур в засушливых условиях и его обширная сельскохозяйственная база могут дополнить усилия Азербайджана по диверсификации сельскохозяйственного производства и повышению продовольственной безопасности.

– Транспорт и логистика. Географическое положение Азербайджана как транзитного маршрута между Европой и Азией, а также положение Египта в качестве ворот в Африку делают обе страны стратегическими логистическими центрами. Инвестиции в этот сектор могут способствовать улучшению связей и увеличению объемов торговли, что принесет пользу обеим экономикам.

– Технологии и инновации: растущая экосистема технологических стартапов Египта и инвестиции Азербайджана открывают потенциал для сотрудничества в области информационных, финансовых технологий и электронной коммерции.

– Как вы оцениваете деятельность азербайджано-египетской комиссии по межпарламентским связям?

– Азербайджано-египетская межпарламентская комиссия по связям играет решающую роль в развитии и расширении двусторонних отношений между Баку и Каиром. Деятельность комиссии имеет решающее значение по нескольким причинам. Комиссия способствует обмену передовой законодательной практикой и опытом между двумя странами. Это может помочь в разработке законов, которые будут способствовать взаимным инвестициям и защищать двусторонние интересы, тем самым укрепляя экономическое сотрудничество.

Посредством парламентской дипломатии комиссия может поддерживать инициативы, способствующие культурным и образовательным обменам. Эти программы необходимы для построения крепких связей между людьми и взаимопонимания между гражданами Азербайджана и Египта. Посольства двух стран предлагают некоторые стипендии и программы обмена. Комиссия может сыграть роль в обсуждении и создании рамок экономического сотрудничества, включая торговые соглашения. Например, обе страны находятся в тех же торговых соглашениях, включая «Один пояс, один путь» (ОПОП).

– Какая работа ведется в рамках сотрудничества между Египтом и Азербайджаном в сфере нефти и газа и в каких еще сферах есть интерес к сотрудничеству? Какие товары Египет может экспортировать в Азербайджан?

– Сотрудничество между Египтом и Азербайджаном в области нефти и газа, а также в других секторах развивается, при этом обе страны изучают возможности для повышения своей экономической эффективности. Помимо нефти и газа, было определено несколько других областей для развития.

Обе страны уделяют все больше внимания возобновляемым источникам энергии. Как я уже сказал, Египет может помочь Азербайджану в повышении производительности сельского хозяйства с помощью современных технологий, особенно в засушливом земледелии, в то время как Азербайджан может инвестировать в сельскохозяйственные технологии в Египте. Возможности образовательного обмена и партнерства в сфере высшего образования могут быть полезными, наряду с сотрудничеством в секторах новых технологий, таких как ИКТ и биотехнологии.

Египет имеет разнообразную экономику с широким спектром товаров, которые можно экспортировать в Азербайджан, в том числе:

– Сельскохозяйственная продукция: фрукты, такие как апельсины, лимоны и другие цитрусовые; овощи; оливки и финики.

– Текстиль и одежда: текстильная промышленность Египта широко известна, и в Азербайджане существует рынок высококачественной одежды и хлопчатобумажных изделий.

– Фармацевтика: Египет имеет мощную фармацевтическую промышленность, способную экспортировать различные товары медицинского назначения и лекарства.

– Азербайджан укрепляет сотрудничество с другими африканскими странами. Интересны ваши наблюдения в этой области.

– Взаимодействие Азербайджана с африканскими странами свидетельствует о дальновидном подходе к международным отношениям с упором на развивающиеся рынки и регионы, которые предлагают взаимный рост. Это сотрудничество может способствовать устойчивому развитию стран-партнеров, одновременно обеспечивая Азербайджану стратегическую точку опоры в жизненно важном глобальном регионе.

Эффективность этих инициатив будет во многом зависеть от долгосрочной приверженности и способности адаптироваться к динамичным потребностям и ситуациям африканских стран. В качестве примера можно привести государственную нефтяную компанию SOCAR, которая изучила возможности партнерства с африканскими странами, такими как Алжир и Египет, уделяя особое внимание разведке и добыче нефти и газа. Эти партнерства часто включают передачу технологий и опыта в управлении нефтегазовыми проектами.

Азербайджан проявил интерес к инвестированию в инфраструктуру Африки. Азербайджан может поделиться своими сельскохозяйственными технологиями, особенно адаптированными к его климатическим условиям, с африканскими странами. Это может включать ирригационные технологии и новые методы ведения сельского хозяйства, подходящие для засушливых и полузасушливых регионов, как в партнерстве с Египтом. Кроме того, существует сотрудничество в области высшего образования с некоторыми странами Африки и предоставление стипендий.

– Азербайджан уже более трех лет возглавляет Движение неприсоединения. Как вы оцениваете председательство нашей страны в этой организации?

– Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения с 2019 года положительно оценивается во всем мире. Выступая за продвижение принципов мира и уважения международного права, Азербайджан как председатель акцентировал внимание на важности международного сотрудничества и многосторонних отношений. Должен также отметить, что Азербайджан, сосредоточив внимание на карабахском конфликте, продемонстрировал всему миру, что он выступает за мирное урегулирование, основанное на уважении международного права и территориальной целостности страны.

Ясмин Мамедова