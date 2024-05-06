Эльдор Туляков – «Минвалу»: Узбекистан будет постепенно наращивать свою активность в рамках ОТГ

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За прошедшие более чем 30 лет отношения Узбекистана и Азербайджана вышли на качественно новый этап развития, обрели стратегическую глубину и открыли новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря совместным усилиям глав государств Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева, узбекско-азербайджанские связи перешли на траекторию полномасштабного стратегического партнерства. Личные доверительные отношения и постоянные контакты между главами государств играют ключевую роль в укреплении двусторонних связей, которые опираются на искренность и взаимное доверие.

Только в 2022 году президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Узбекистан три раза. В 2023 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также совершил три визита в Азербайджан: в марте для участия в саммите Движения неприсоединения, в августе с государственным визитом и в ноябре для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Особенно важно отметить, что первый государственный визит главы Узбекистана Ш.Мирзиёева после выборов, 22-23 августа 2023 года, был совершён именно в Азербайджан. Закономерным результатом этого государственного визита стало подписание солидного пакета из 20 соглашений в сферах политики, экономики и культуры.

Значимым историческим событием стало подписание Договора о создании Высшего межгосударственного совета, возглавляемого лидерами Узбекистана и Азербайджана, что вывело узбекско-азербайджанское стратегическое сотрудничество на качественно новый уровень.

Для более точного понимания масштабов сотрудничества Азербайджана с Узбекистаном Minval.az обратился к Эльдору Тулякову, исполнительному директору Центра «Стратегия развития» (Узбекистан).

– Есть информация о том, что увеличился экспорт из Узбекистана в Азербайджан. Согласно данным Агентства статистики при президенте Узбекистана, в отчетный период по сравнению с январем-мартом 2023 года, Азербайджан с 18-го места поднялся на три пункта и занял 15-ое место среди стран-партнеров Узбекистана по экспорту. Такой вопрос: что поставляет Узбекистан в Азербайджан? Что, в свою очередь, Узбекистан импортирует из Азербайджана?

– Объем взаимной торговли между Узбекистаном и Азербайджаном по итогам 2023 года составил 235,56 млн долл. США, что на 30% (27%) выше по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял 181,1 млн долл. США.

Согласно данным Агентства статистики при президенте Республики Узбекистан, экспорт товаров и услуг из Узбекистана в Азербайджан в 2023 году достиг 131,6 млн долларов. Доля экспорта плодоовощной продукции составила 13,2 млн долл. США (10,03%).

В структуре экспорта из Узбекистана в Азербайджан преобладали промышленные товары (42,3%), машины и оборудование (29,8%), готовые изделия (8,7%), продовольственные товары (8,6%) и услуги (6,7%). В структуре импорта из Азербайджана наибольшую долю занимают промышленные товары (35,9%), услуги (26,7%), продовольственные товары (16,5%) и химические вещества (10,7%).

Следует отметить, что во время переговоров в расширенном формате, состоявшихся в рамках государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан в августе 2023 года, лидеры двух стран выразили мнение о наличии всех возможностей для увеличения товарооборота до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы за счет замещения дорогого импорта из третьих стран доступной и качественной продукцией отечественных производителей.

– Была информация о том, что наши страны планируют наладить совместное производство. Какие промышленные предприятия в рамках этого сотрудничества строятся или уже построены как на территории Узбекистана, так и на территории Азербайджана. Запущена ли производительность? Если да, то какую продукцию производят и в каком объеме?

– По состоянию на 1 апреля 2024 года на территории Узбекистана действовало 236 компании с участием азербайджанского капитала. В настоящее время совместное производство между странами налажено в таких сферах, как автомобильное производство, шелководство, добывающая промышленность, фармацевтика, нефтехимия, производство готовой текстильной продукции, стройматериалы, продукты питания, ювелирные изделия и другие.

В частности, в 2021 году в городе Гаджибагул была запущена сборка автомобилей Chevrolet Damas, Labo, Lacetti, Tracker и Malibu. Совместное производство было налажено между компанией UzAuto Motors и СП ООО «Азермаш СР» на производственных мощностях последнего, где с сентября 2021 года начался выпуск автомобилей Chevrolet Nexia и Cobalt.

Также в Азербайджане было запущено совместное предприятие по производству шелка AZ SILK, в сотрудничестве с компанией Azersun Holding реализуются проекты в области сельского хозяйства и производства продуктов питания.

Ведутся переговоры с компанией Greenstream International по наращиванию объёмов торговли строительными материалами, текстильной, электротехнической, кожевенной и фармацевтической продукцией, производимой в Узбекистане.

«Узбекнефтегаз» и SOCAR планируют создать совместную компанию SOCAR Trading. Начал свою деятельность Совместный инвестиционный фонд. Узбекистан заинтересован в наличии собственных судов на Каспии, что способствовало бы росту перевозок по Транскаспийскому маршруту. В настоящее время ведется работа над строительством собственного терминала в Бакинском порту.

Кроме того, актуальным остаётся и дальнейшее развитие международных транспортных коридоров, учитывая географический и транспортный потенциал стран. К примеру, для Узбекистана становится все более востребованным железнодорожный коридор Баку – Тбилиси – Карс, который обеспечивает выход узбекских товаров на европейский и другие рынки.

Страны также проявляют заинтересованность в продвижении мультимодального транспортного коридора АТР – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа, который значительно повысит торговый потенциал всех участвующих стран.

– Буквально на днях сообщили о расширении научного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном. Есть ли у вас информация о том, какие исследовательские проекты будут реализованы совместно?

– В 2022 году был подписан меморандум о взаимопонимании по научному сотрудничеству между Академиями наук Узбекистана и Азербайджана.

Этот документ включает проведение совместных исследований по научным и научно-техническим проблемам, которые представляют взаимный интерес и имеют важное значение для экономического и социального развития обеих стран, организацию совместных научных конференций, симпозиумов, семинаров, совещаний и рабочих встреч, содействие в подготовке научных кадров, обмен научной информацией, научными изданиями и публикациями, а также участие в других взаимосогласованных научных и научно-организационных мероприятиях.

В апреле 2024 года был подписан меморандум о научном сотрудничестве между Институтом истории и этнологии имени А.Бакиханова Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) и Институтом истории Академии наук Узбекистана.

Этот документ предполагает установление системного сотрудничества для изучения исторических связей между народами Азербайджана и Узбекистана, всемирной истории, проведение исследований в области общетюркской истории, реализацию совместных исследовательских проектов, поддержку процессов подготовки и обмена научными кадрами, организацию совместных научных конференций, симпозиумов, семинаров, сборов и рабочих встреч, поиск всевозможных источников, необходимых для научных исследований, подготовку научных публикаций и т. д. Стороны подчеркивают важность совместного изучения ряда периодов и вопросов истории учеными Узбекистана и Азербайджана.

Центр «Стратегия развития» также ведет тесное взаимодействие со своими азербайджанскими партнерами. В частности, совместно с Центром международной политики и безопасности Baku Network и посольством Узбекистана в Азербайджане был организован круглый стол, посвященный итогам реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017–2021 годах.

– Было время, когда трудовые мигранты из Узбекистана выезжали на заработок в Азербайджан, какова сегодня ситуация в сфере трудовой миграции между нашими странами?

– Азербайджан, несмотря на тесные связи с Узбекистаном, не является одним из основных направлений трудовых мигрантов из Узбекистана.

Это можно объяснить тем, что оба государства примерно одинаково развиты экономически. По итогам 2023 года средняя зарплата в Азербайджане составила около 550 долларов США, в Узбекистане этот показатель равен 360 долларам. Очевидно, что разница не столь велика.

Между Узбекистаном и Азербайджаном есть перспективы по обмену опытом в направлении трудовой миграции. Известно, что в Азербайджане действует миграционный кодекс, определяющий нормы, связанные с осуществлением в стране государственной политики в сфере миграции, регулирующий миграционные процессы и отношения в этой сфере, а также правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. Соответственно, Узбекистану было бы полезным изучить данный документ в целях совершенствования своей миграционной политики.

– Узбекистан стремительно развивается, а членство вашей страны в ОТГ придало этому развитию новый импульс. Какие перспективы открылись перед нашими странами в рамках этой организации?

– Организация тюркских государств (ОТГ) является уникальна тем, что сплотила тюркские народы под девизом общности культуры, веры, языка, традиций и истории. Страны-участницы ОТГ входят в число основных торгово-экономических партнеров Узбекистана. Взаимодействие с ними в формате ОТГ создает дополнительные возможности для реализации имеющегося потенциала экономического сотрудничества.

Узбекистан участвует в работе ОТГ в качестве полноправного члена с 2019 года. Вступление в организацию стало результатом активизации многосторонней дипломатии Ташкента, проводимой в течение последних лет. Узбекистан является вторым после Турции тюркоязычным государством по численности населения, обладающим колоссальным экономическим потенциалом с динамично растущей экономикой.

На государства ОТГ приходится около 15% общего товарооборота Узбекистана. В 2023 году взаимная торговля с государствами этой организации составила около 9 млрд. долларов. Вхождение Узбекистана в состав организации демонстрирует его высокую эффективность.

За прошедшие годы Шавкатом Мирзиёевым были выдвинуты десятки инициатив и предложений по дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества с государствами-участниками организации. Среди прочего, важно отметить создание Центра по исследованиям торгового сотрудничества тюркских государств, Программу взаимосвязанности стран-участниц в транспортной сфере и формирование постоянно действующей Платформы экспертов и IT-специалистов.

Можно с уверенностью сказать, что Узбекистан будет постепенно наращивать свою активность в рамках ОТГ и усердно содействовать повышению потенциала и возможностей объединения стран тюркского мира.

– Намерен ли Узбекистан расширить свое участие в транспортных, логистических коридорах, помимо Южного коридора, и каким образом?

– Транспортные коридоры и логистические цепочки бесспорно являются неотъемлемой частью торгово-экономической деятельности каждого государства, бесперебойность и стабильность которых зависят от уровня их диверсификации.

В настоящее время Узбекистан активно участвует в различных проектах по диверсификации своих транспортных маршрутов. Это делается, в первую очередь, в интересах национального развития страны, которая демонстрирует стремительный экономический рост в последние годы.

Касаясь Южного транспортного коридора, следует отметить, что это мультимодальный маршрут, включающий сухопутные и морские участки. Он простирается от Кыргызстана через Узбекистан до порта Туркменбаши на Каспийском море, а затем грузы отправляются в Астрахань. Узбекистан может извлечь выгоду из данного проекта, получив возможность выхода в морской порт, что откроет доступ к рынкам Кавказа и Европы.

Кроме того, особый интерес в последнее время проявляется к развитию «Срединного коридора», который обсуждается на различных уровнях как в Центральной Азии, так и за ее пределами. Европейский Союз также активно заинтересован в этом проекте и планирует инвестировать в него порядка 10 млрд. долларов США. Вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем Первом формальном саммите ЕС–Центральная Азия в Самарканде.

Следует заключить, что развитие данного транспортного маршрута, являющегося альтернативой «Северному коридору», позволит в значительной степени восстановить и укрепить логистические цепочки в мире.

– Существуют ли препятствия в реализации международных мегапроектов для Узбекистана и в чем они выражаются?

– Прежде всего, следует отметить, что после пандемии COVID-19 многие страны столкнулись с финансово-экономическими проблемами, вызванными, в том числе, нарушением цепочек поставок, ростом цен и инфляцией. Кроме того, увеличение геополитической конкуренции и противостояния также влияет на эффективную и полномасштабную реализацию мегапроектов на межрегиональном уровне, таких как «Центральная Азия – Кавказ», «Центральная – Южная Азия» и другие.

В этой связи Узбекистан всегда стремится к применению конструктивного подхода в выстраивании внешнеполитических отношений. Страна открыта к диалогу со всеми международными партнерами на взаимовыгодной основе. Вместе с тем, Узбекистан заинтересован в обеспечении устойчивого развития не только в Центральной Азии, но и в регионе Кавказа, пространство которого является альтернативным транспортно-логистическим маршрутом на рынки Европы и всего мира. Исходя из этого, стратегическое сотрудничество Узбекистана и Азербайджана имеет важное значение для реализации различных инфраструктурных проектов.

– В чем выражаются экономические интересы Китая в Узбекистане?

– С момента внедрения новой экономической политики значительно углубилось экономическое сотрудничество Узбекистана с внешними партнерами, включая Россию, Китай и страны Евросоюза. В этом контексте Китай занимает важное место в торгово-экономических отношениях с Узбекистаном, значительно увеличив свою роль.

На сегодняшний день Китай является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана и лидирующим инвестором в его экономику. Оборот между Узбекистаном и Китаем к 2023 году вырос на 1,5 раза — с 9,06 млрд до 13,7 млрд долларов.

На узбекистанском рынке деятельность ведут крупные компании Китая, такие как Huawei, ZTE, Wenzhou Jinsheng Trading, СП Peng Sheng, Sinotruk, Heng Bang Textile Central Asia и другие. Недавно было создано совместное предприятие по сборке гибридных автомобилей BYD. Функционирует промышленный парк «Пэншэн», а также ведется строительство узбекско-китайского медицинского технологического парка по синтезу лекарственных субстанций.

Следует отметить, что Китай рассматривает Узбекистан как важного стратегического партнера и готов совместно прилагать усилия для достижения общего развития и процветания, обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии.

Рамелла Ибрагимхалилова