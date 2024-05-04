Странные «приоритеты» посла Либби

701 Просмотров

3 мая мир отмечал Международный день свободы печати. «Отметиться по теме» пожелала и дипмиссия США в Азербайджане. Но сделала это весьма странным способом.

Посол США Марк Либби гордо сообщил на странице дипмиссии в социальных сетях: «В ознаменование этого дня я встретился с талантливыми азербайджанскими журналистами, приверженными свободе прессы. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены арестами азербайджанских журналистов и призываем правительство Азербайджана немедленно освободить всех несправедливо задержанных лиц».

«Талантливыми журналистами, приверженными свободе прессы», оказалась, к примеру, Хадиджа Исмаил и ее коллеги из такого же рода структур, которые, как и «Абзац медиа», не без оснований обвиняются в Азербайджане в контрабанде и прочих незаконных финансовых операциях, а проще говоря, в отмывании денег. Именно фигурантов дела «Абзац медиа» посол, судя по всему, называет «несправедливо задержанными» и требует от властей Азербайджана их немедленно освободить. И вообще его очень беспокоит «давление на независимые медиа и гражданское общество». Оказывается, «это решение Азербайджана — подавлять независимую прессу. Если они представляют это, как отмывание грязных денег, и преследуют журналистов и общественных деятелей, то это означает изменение политики. Почему они это делают, я не знаю». То, что заниматься отмыванием денег нехорошо, а провокациями и фейкометством по внешнему заказу – тем более, дипломату почему-то в голову не пришло. Хотя вряд ли он никогда в своей жизни не слышал о недопустимости вмешательства во внутренние дела.

Тем более дипломату по штату положено проявлять уважение к закону. И до окончания следствия и суда объявлять кого-то «несправедливо задержанным» как минимум некорректно. И это ещё не всё. Проводить такого рода «выборочную» встречу и еще именовать весь этот «полный абзац» «талантливыми журналистами, приверженным свободе прессы», как минимум недипломатично. Есть вопросы и к тому, кого именно господин посол именует «независимыми медиа». При всем уважении, ни радио «Свобода», ни «Голос Америки», чьи представители на эту встречу были приглашены, независимыми СМИ никак не являются, как и грантовые СМИ, которые готовы за подачку озвучивать все, что пожелает заказчик.

Тем более вызывает вопросы ультимативное требование посла освободить фигурантов дела «Абзац медиа», которых господин Либби называет «несправедливо задержанными». Напомним еще раз: задержали вышеупомянутых персон по обвинению в финансовых нарушениях, которые имеют очень мало общего со «свободой прессы». Более того, в самих США к финансовым нарушениям относятся без большой снисходительности. И самое главное, как понимать приоритеты американской дипмиссии? Медиа-структуры, представителей которых 3 мая пригласили в посольство, мягко говоря, не относятся к наиболее популярным и читаемым в Азербайджане. Тем более их не получится считать авторитетными «опинион-мейкерами». Но никого из представителей действительно авторитетных, читаемых и профессиональных СМИ на встречу не пригласили. СМИ, которые живут не на гранты и не на сомнительные источники финансирования из-за рубежа, в посольстве США записаны в «персоны нон грата»?

Свою встречу с избранными представителями СМИ господин Либби проводил как раз в те дни, когда в информационном пространстве Южного Кавказа в топе новостей — события в Грузии. Ярчайший пример, что попытки США воспрепятствовать введению механизмов финансовой прозрачности в деятельности НПО могут привести к серьезным осложнениям во взаимоотношениях даже с государством, не одно десятилетие проводящим жёстко прозападный курс. Особенно если разговаривать менторским тоном и называть «мирной акцией» битье стекол в парламенте.

Понятно, когда в такую лужу плюхается какой-нибудь политический выдвиженец на должности посла. Но Марк Либби — карьерный дипломат. Он не может не понимать, какое эхо вызовут его заявления, да и сам факт такой «односторонней» встречи.

Особенно когда ситуация и так прилично «накалена» в результате прежде всего заигрываний Вашингтона и Еревана и провокационной встречей в Брюсселе 5 апреля, в частности. И как тогда понимать действия посольства США? Там действительно не понимали, какой может быть реакция азербайджанской общественности? Или сознательно шли на скандал?

Словом, это тот случай, когда прояснить свои приоритеты должна сама американская дипмиссия.

Отдел политики Minval.az