Схемы Анара Мамедли по «распилу» грантов работали безукоризненно

Миллионы, присвоенные в грантовой афере. Обвиняемого по статье 206.3.2 (Контрабанда, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса АР руководителя Центра мониторинга выборов и исследований демократии Анара Мамедли смело можно назвать «серым грантовым кардиналом», поскольку этот человек на протяжении долгих лет, держась в тени, получал крупные денежные средства от международных донорских организаций, выделяемые под видом грантов для реализации проектов. Есть информация, что долгие годы на имя А.Мамедли в грузинском банке TBC действовали счета, откуда он обналичивал средства и незаконным путем ввозил в Азербайджан, точнее руководил этой работой.

Именно для этой цели он и его окружение стали членами организации Human Rights House Foundation, расположенной в Швейцарии и тесно сотрудничали с другими донорскими структурами, и как следствие – создали в Азербайджане сеть НПО, которая занималась разработкой многочисленных проектов, якобы направленных на поддержку СМИ и решение других проблем.

Так, стало известно, что только в период с 2021 по 2024 годы от Human Rights House Tbilisi он получил 2 260 евро, а от французской Equal Rights Independent Media – 4 570 евро. Кроме того, 12 625 долларов поступило на его счет от шведской Swedish International Liberal Centre (SILC).

Но и это не все, следственный орган располагает целым списком финансовых поступлений: Norwegian Human Rights House Foundation – 24 850 евро, Human Rights House Foundation – 27 020 евро, International Partnership for Human Rights (IPHR, Бельгия) – 43 290 евро, The National Endowment for Democracy (NED, США)- 53 770 евро, Prague Civil Society Centre (Чехия) – 59 850 евро, NED – 75 010 долларов, German Marshall Fund (США) – 74 411 долларов и 27 215 евро. А с учетом проектов стоимостью 170 635 евро и 243 020 долларов, в целом, сумма грантовых средств составила 1 441 200 манатов.

А еще установлено, что Мамедли готовил для других рекомендационные письма для выбивания финансирования на реализацию проектов, после чего НПО делились с ним полученными суммами. В частности, такую услугу он оказал руководителю платформы Meclis.info Имрану Алиеву. Последний, кстати, один из тех, кто больше всех остальных пользовался механизмами получения грантов и отмывания денег, предоставленными Мамедли. То есть он при помощи Мамедли периодически получал на свой счет в грузинском банке TBC Bank средства, обналичивал их и ввозил в Азербайджан.

Если быть детальным, то И.Алиев в период с 2019 по 2024 годы в TBC Bank проделал следующие финансовые перечисления на сумму 297 000 манатов: Freedom House INC (США) – 890 долларов, International Research & Exchanges (США) – 1 761 долларов, International Partnership for Human Rights (Бельгия) – 2 600 евро, Human Rights House Tbilisi – 9 069 лари (5.770 манатов), Human Rights Information and Documentation Systems (HURIDOCS, Швейцария) – 3 737 долларов, Internews (США) – 6 420 долларов, Equal Rights İndependent Media – 8 350 евро, Netherlands Helsinki Committee (Нидерланды) – 10 050 евро, USAİD (при помощи посольства США в Азербайджане) – 16 434 евро, Counterpart International İNC (США) – 23 781 доллар, Journalism Development Network Pred (США) – 34 561 доллар, The National Endowment for Democracy (NED, в рамках проекта «Защита и просвещение о цифровых правах в Азербайджане») – 39 240 долларов, The European Endowment for Democracy – 54 450 евро, German Marshall Fund (в рамках проекта Məclis info) – 56 930 долларов (плюс 30 тысяч евро, предусмотренных на 2024-2025 годы), в рамках проекта Black Sea Trust for Regional Cooperation – 69 880 евро Prague Civil Society Centre – 90 004 евро. Всего, Алиев получил 833 тысячи манатов.

Причем следствие располагает всеми доказательствами этих перечислений в виде чеков и соответствующих документов. Отметим, что следствие продолжает работу над выявлением лиц, причастных к сети грантовых афер.

Надо отметить, что все эти средства были направлены на критику властей Азербайджана – подпольную антиправительственную деятельность. То есть иностранные структуры финансировали работу по дестабилизации ситуации и созданию в стране обстановки нетерпимости. Уж очень Западу хочется выставить независимый Азербайджан в неприглядном свете, чтобы возыметь рычаги давления на нас, особенно теперь, когда страна заявила о себе как о победителе и лидере региона Южного Кавказа. С Грузией Западу это почти удалось: сегодня Тбилиси охвачен акциями протестов и массовым противостоянием…

Напомним, что в октябре 2013 года Мамедли был арестован и приговорен к более чем 5 годам тюремного заключения в мае 2014 года. 17 марта 2016 года, после почти 2,5 лет тюремного заключения, Мамедли был помилован президентом Азербайджана. Освободившись, он снова начал работать на западные структуры, вовлекая в свою сеть все больше молодых людей.

Minval.az