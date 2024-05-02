Ильхам Алиев распорядился о выделении единовременной помощи участникам Второй мировой войны

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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Cогласно распоряжению, в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 2000 манатов, вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград – в размере 1000 манатов.

С целью исполнения распоряжения из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2024 год резервного фонда президента Азербайджана будет выделено 3 миллиона манатов.