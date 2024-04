Дугин в интервью Карлсону рассказал о причинах превращения России во врага для США

На сайте американского журналиста Такера Карлсона появилось интервью с российским философом Александром Дугиным. В отличие от интервью с Владимиром Путиным, которое длилось два часа, и Павлом Дуровым — почти час — разговор с Дугиным длится всего 20 минут. В описании к интервью Карлсон называет Александра Дугина «самым известным политическим философом в России», чьи идеи «настолько опасны, что украинское правительство убило его дочь, а продажа его книг на Amazon запрещена». В начале разговора Карлсон заявил, что Дугин в мировой прессе известен как «Путинские мозги», отмечает издание «Вот Так».

Интервью было записано в Москве, однако журналист не уточняет, когда именно это было сделано. В феврале этого года Карлсон прилетал в российскую столицу, чтобы поговорить с Владимиром Путиным.

Беседа, по сути, состоит из двух частей. Первую из них Карлсон охарактеризовал как «Саморазрушительное поведение Запада», вторую — «Когда Россию стала рассматриваться как главный враг Америки?».

Отвечая на первый вопрос — о том, почему западные страны стали заниматься саморазрушением — Дугин пустился в философские рассуждения о том, что индивидуализм был неправильным пониманием человеческой природы. После распада СССР, по словам Дугина, в мире не осталось никаких идеологий, кроме либерализма, потому что он был освобождением от коллективной и гендерной идентичности. При этом, на Западе он стал тоталитарным.

«Освобождение от гендера привело к трансгендерности, ЛГБТ и новой форме сексуального индивидуализма. То есть, гендер стал чем-то необязательным. А дальше следует освобождение от человеческой идентичности. Человечность становится необязательной. Последний шаг в этом процессе либерализма — необязательность самого человека. То есть, вы можете выбрать индивидуальную идентичность: быть человеком, не быть человеком. И у этого есть название: трансгуманизм, постгуманизм, сингулярность, искусственный интеллект», — утверждает Александр Дугин.

Комментируя заявления философа, Такер Карслон заявил, что ему более знакомо другое, классическое понятие либерализма, когда индивидуум может следовать своей совести, говорить то, что думает, защищать себя от государства.

Дугин говорит, что есть старый и новый либерализм. По его словам, классический либерализм выступал за демократию, понимаемую как власть большинства. Теперь же речь идет не о правлении большинства, а о правлении меньшинств.

«Речь идет о правлении меньшинства против большинства. Потому что большинство может выбрать Гитлера или Путина. Поэтому нам нужно быть очень осторожными с большинством. И большинство должно быть взято под контроль. И меньшинства должны править большинством. Большинство — это не демократия. Это уже тоталитаризм», — характеризует Дугин концепцию нового либерализма.

Далее Такер Карлсон спросил Александра Дугина, почему еще с 2000-х годов США начали воспринимать Россию своим главным врагом. По словам философа, причина роется в политике Владимира Путина. С момента прихода к власти позиционировал себя как защитник традиционных ценностей, и это оттолкнуло тех, кто за рубежом симпатизировал СССР, поскольку они разделяют глобальную прогрессивную повестку, заявил Дугин.

«Путин — это традиционный лидер. Когда он пришел к власти, он с самого начала стал выводить нашу страну, Россию, из-под глобального влияния. Он стал противодействовать глобальной прогрессивной повестке. Они начали чувствовать, что имеют дело c тем, кто не разделяет их прогрессивную повестку и кто попытался — вполне успешно — возродить традиционные ценности, суверенитет государства, христианство, традиционную семью», — отметил философ.

Александр Дугин полагает, что переломным моментом стал указ о политической защите традиционных ценностей, направленный на восстановление христианства и традиционной семьи.

Отсюда возник базис для русофобии и отвращения в том числе лично к главе государства. Подобную ненависть Дугин назвал не обыденным явлением, а метафизическим. Он также подчеркнул, что роль в формировании этой ненависти играет тот факт, что, защищая традиционные ценности, российская сторона также располагает ядерным оружием.

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 29, 2024