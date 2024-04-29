Эльдениз Амиров: Только если вывод золота станет массовым…

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В последнее время наметилась тенденция со стороны ряда африканских и ближневосточных стран на вывод своих золотых резервов из Соединенных Штатов в связи с растущей обеспокоенностью по поводу стабильности американской экономики, сообщает Houston Post. В связи с этим ряд американских изданий поспешил сообщить, что «тенденция знаменует собой значительный сдвиг в глобальной экономической динамике и подчеркивает растущий скептицизм среди стран в отношении традиционного статуса безопасной гавани доллара США и американских финансовых институтов».

Поскольку речь идет о таких странах, как Нигерия, ЮАР, Гана, Сенегал, Камерун, Алжир, Египет и Саудовская Аравия, то есть не самых сильных с экономической точки зрения государств, то вывод, к которому пришли СМИ самих США, вызывает некоторый скептицизм. Прокомментировать данный вопрос Minval.az попросил экономиста Эльдениза Амирова.

«Не думаю, что все страны захотят вывести свои золотые запасы из США, поскольку со стратегической точки зрения эта страна – очень надежный партнер. К тому же, в плане стратегии вывод, однозначно, сыграет против самих этих государств. Вот почему совершенно не верится, что «нигерийский пример» получит массовое распространение. Если подобный процесс станет продолжительным, то США обязательно прибегнут к превентивным мерам, и здесь могут быть запущены иные политические рычаги воздействия, – сказал эксперт.

Экономист отметил, что сегодня золотой запас США составляет 8,136 тысяч тонн, благодаря чему занимает лидирующую позицию в этой сфере. На втором месте в списке располагается Германия, но американские запасы золота превышают немецкие в два с половиной раза. То есть, даже если суммировать золотые запасы Германии, Италии и Франции, все равно это будет меньше американского запаса. Так что США обладают очень большим запасом.

«Это, во-первых, – сказал Э.Амиров, – а во-вторых, запасы стран, которые могут пожелать вывести из США свое золото, даже не идут ни в какое сравнение с американскими. Так что не стоит говорить о каких-то последствиях этого шага на США».

Эксперт уверен, что происходящее можно объяснить тем, что спрос на золото в мире находится под давлением ожиданий глобального кризиса, что влияет на цены. А это, в свою очередь, вызывает спрос на золото в тех странах, которые испытывают определенные экономические проблемы. И если практика вывода золота станет массовой, то это может вызвать определенные проблемы в экономике самих США.

При этом экономист считает, что сложно предположить, что в Америке не учли такую вероятность при оценивании рисков. Сегодня США – это страна, обладающая самым большим долговым обязательством, но при этом не сталкивающаяся ни с какими проблемами.

«Для возврата долгов построена такая система, которая с практической точки зрения исключает возможность одновременного требования всеми странами погашения долгов. Ведь финансовые рынки полностью находятся под контролем США. Вот почему я уверен, что нет серьезного фактора финансового риска, связанного с отношением зарубежных стран к Америке», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли вывод золотых запасов других стран из США может ослабить американский доллар, эксперт отметил, что силу или слабость американской валюты регулирует Федеральная резервная система (ФРС), причем делает так, как выгодно самим США. При надобности, чтобы уменьшить риски инфляции, доллар ослабляется. Сегодня в США курс на 2%-й уровень инфляции. Он был подтвержден как самим руководством ФРС, так и отдельными членами правления этой структуры в ходе выступления в течение последнего месяца. Так что в ближайшее время вряд ли стоит ожидать ослабления доллара. Но если говорить о том, как ослабление этой валюты могло бы сказаться на других мировых валютах, то, они, конечно же, укрепятся.

Комментируя вопрос, Э.Амиров подытожил, что сегодня США создали такую мировую финансовую конфигурацию, что если в этой стране будет принято решение перевести в доллары какую-то часть обычной бумаги, то они вполне сумеют сделать и это. «США вполне обладает такими возможностями», – считает экономист.

Рауф Насиров