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Завтра в Баку будет +30 градусов тепла

Завтра в Баку будет +30 градусов тепла

30 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, юго-восточный ветер к вечеру сменится на умеренный северо-западный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 25-30° тепла.

Атмосферное давление будет 762 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем 30-40%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Но в дневное время в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, грозы, град.

Ночью и утром в некоторых горных районах иногда будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 15-20° тепла.

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