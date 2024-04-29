Госорганы принимают решения, а граждане продолжают стоять в пробках

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В последние месяцы жители города Баку стали свидетелями целого ряда инициатив, связанных с организацией транспортных вопросов в столице. Вопрос пробок и парковок в Баку – один из самых застарелых. И, к сожалению, год от года ухудшающийся. Машин в городе становится больше, плотность населения города растет, горожане проводят в пробках все больше и больше времени. Вроде бы строятся новые транспортные развязки, модернизируются дороги. Но проблему пробок и паркинга так и не удается решить.

Поэтому поначалу граждане с воодушевлением восприняли новые инициативы, связанные с такси, автобусами, парковками и велосипедными дорожками. Но в последние недели, после ряда новых инициатив, появилось ощущение некоей хаотичности в решениях. И уже сложно понять, куда и как мы идем в этом жизненно важном для города вопросе.

Попробуем разобраться по порядку со всеми этими проблемами. Начнем с велосипедных дорожек. Буквально в последние недели прошлого года в центре города начали рисоваться широкие, с использованием зеленой и белой красок, велосипедные дорожки и переходы. Прошло несколько месяцев с начала этого процесса. И сегодня дорожки есть уже на многих центральных улицах. Но по ним практически никто не ездит. Так, одинокий курьер проскочит на своем скутере и все.

А ведь причина, по которой нужны велосипедные дорожки в городе, абсолютно ясна. Велосипедист занимает меньше места, чем автомобиль, и многие города стимулируют переход с автомобильного транспорта на велосипедный. В качестве примера можно привести европейские страны, Китай, Южную Корею. То есть число велосипедистов увеличивается, в первую очередь, за счет уменьшения числа автомобилей, велосипеды превращаются в средство транспорта.

Очевидно, что у нас этого пока не наблюдается. Причин можно назвать много, начиная с климата Баку, который известен, в том числе и своими ветрами, и холмами, заканчивая, вероятно, не очень эффективной сетью велодорожек, которые проложены не там, где они нужны, а там, где их увидит «начальство» и, соответственно, сможет рапортовать о том, как они «удачно» все придумали. А между тем проезжая часть на основных улицах сузилась на одну полосу, которая стоит практически пустая, выпав из дорожного движения, ею не используются. Как человек, работающий в самом центре Баку, я за эти 4-5 месяцев не увидел ни одного велосипедиста, который бы воспользовался велодорожкой на ул. Истиглалийят. При этом не будем забывать, что если автомобиль случайно или намеренно заедет на велодорожку, то автоматически будет оштрафован. Возникает вопрос: может логичнее было отдать ее под пешеходов, ведь у нас из рук вон плохая ситуация с тротуарами?

Следующий набивший оскомину вопрос – парковки. Появление на центральных улицах Баку системы «Азпаркинга» тоже первоначально вызвало позитивную реакцию среди населения. Граждане надеялись на то, что, наконец-таки, вопрос с улицами, забитыми машинами в два ряда, будет решен. И, действительно, поначалу был достигнут определенный прогресс. Парковка на улице стала более организованная, пусть и на нескольких центральных улицах. Но в последние недели начали приниматься решения, вызывающие сомнения. В первую очередь с ценами, связанными не с уличной парковкой, а с подземными и надземными организованными парковками. Два примера – парковка под Зимним бульваром и возле железнодорожного вокзала на 28 Мая. И там, и там была резко увеличена плата за стоянку. Я считаю, что данное решение не соответствует объявленной раннее политике, а именно, борьбе с парковочным хаосом в городе. Ведь необходимо не повышать тарифы на «цивилизованные» парковки (их и без того очень мало – ред.), а как раз стимулировать их использование. Надо активно создавать новые парковки и контролировать, чтобы существующие держали разумный уровень цен. И тогда высокие цены на уличную парковку и штрафы станут оправданными. Но пока цены растут, причем везде. При этом, если мы пройдемся по улицам, то увидем, что по углам и на тротуарах продолжает парковаться большое количество машин, машины стоят в два, а иногда и в три ряда, сборы же за парковку идут не в казну, а неизвестно куда.

Следующая наша остановка в проблемах городского транспорта – это такси. До недавнего времени чиновники называли разные цифры, касаясь количества такси, работающих на улицах Баку. Последняя из них – 40 тыс. И это при том, что буквально несколько месяцев назад озвучивалась цифра в 27 тыс., причем чиновники радостно объявляли, что в результате их деятельности таксистов стало меньше. Как же их могло стать меньше, если в итоге их число достигло сорока тысяч? Сегодня объявлена некая война так называемым «манатным» такси. Их обвиняют во всех грехах, о которых считаю ненужным писать в этой статье, так как у нее другая цель. Хочу только напомнить о том, что эти самые манатные такси выполняют очевидную социально-экономическую роль: они обеспечивают занятость населения и частично возмещают неэффективность городского общественного транспорта. Если и называть их злом, то, без сомнения, злом вынужденным.

Так вот недавно были опубликованы новые правила, по которым в июле большая часть тех, кто сегодня занят в сфере такси, потеряет работу. Такси теперь должны быть не старше 2008 года (почему именно этого года, тоже никто не удосужился объяснить), а те, кто зарегистрируются с первого июля, должны быть только красного и белого цветов. Кроме того, вначале было объявлено, что на них должен быть установлен счетчик, но позже внесена поправка, что счетчики не требуются в такси, работающих на операторов типа Bolt или Uber. При этом, хочу напомнить, что на дворе 2024 год, когда во всем мире от механических счетчиков перешли к виртуальным терминалам в мобильных телефонах. А мы, почему-то, внедряем решение из прошлого века.

Готов поспорить, что указанные выше требования неисполнимы в тех рамках, которые предусмотрены новыми правилами. Невозможно завести в страну так много красных и белых машин за столь короткий срок. Бизнес-такси тоже не является настолько рентабельными, чтобы было возможно профинансировать программу обновления машин за такие сроки. То есть к июлю на рынке либо произойдет шок, либо эти правила придется отменить или отложить. Кроме этого, внедрение всех этих новшеств обязательно приведет к тому, что подскочат цены на проезд в такси. Насколько загружены метро и автобусы, и как «хорошо» они работают в часы пик, общеизвестно. Поэтому такая хаотичная новая регламентация деятельности такси создаст скорее новые проблемы, нежели позволит решить существующие. Есть и социальный вопрос: на что будут жить люди, которые лишатся работы в результате этих нововведений?

Поэтому возникает следующий вопрос: как можно назвать действия чиновников, которые предлагают решения, заведомо обреченные на провал? Безответственностью и халатностью? Однозначно – да. Не удивлюсь, если какой-то чиновник потом с удивлением будет говорить о том, что все неправильно поняли, на самом деле требования по цвету и году производства не относятся к такси, работающим с оператором, как они сделали со счетчиками… Учитывая, что абсолютное большинство такси нашего города работают с операторами типа Bolt, возникает другой вопрос: а в чем тогда смысл объявленных новшеств? Пыль в глаза? Имитация бурной деятельности?

При этом как житель Баку хочу напомнить, что на фоне всего вышеописанного, всех этих хаотичных и странных телодвижений, мы продолжаем стоять в таких же пробках, как и год назад. Если не хуже. И получается замкнутый круг: вместо решения проблемы мы получаем дополнительную проблему…

Руфат Сулейманов, житель города Баку