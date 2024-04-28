С участием Джаббарова прошел круглый стол «На пути к COP29» (фото)

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе «На пути к COP29», состоявшемся в рамках ежегодных совещаний Исламского банка развития (ИБР).
Информацию об этом министр обнародовал в соцсети X.
«За круглым столом мы обсудили приоритетные направления инициатив в борьбе с изменением климата:
– Меры, реализуемые в сфере зеленого роста и реализации устойчивого энергетического потенциала Азербайджана.
– Содействие совместным действиям, направленным на осуществление глобальных климатических обязательств стали реальностью.
– Создание механизмов централизованного финансирования проектов возобновляемой энергетики», – отметил министр.
During the «On the Road to #COP29» (@COP29_AZ) roundtable held as part of the Annual Meeting of the Islamic Development Bank (@isdb_group), we discussed the priority directions of initiatives to tackle #climatechange:
– Measures implemented in the field of green growth and the… pic.twitter.com/djFOrNTEYT
— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) April 28, 2024