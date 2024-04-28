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Главное Экономика

С участием Джаббарова прошел круглый стол «На пути к COP29» (фото)

С участием Джаббарова прошел круглый стол «На пути к COP29» (фото)

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе «На пути к COP29», состоявшемся в рамках ежегодных совещаний Исламского банка развития (ИБР).

Информацию об этом министр обнародовал в соцсети X.

«За круглым столом мы обсудили приоритетные направления инициатив в борьбе с изменением климата:

– Меры, реализуемые в сфере зеленого роста и реализации устойчивого энергетического потенциала Азербайджана.

– Содействие совместным действиям, направленным на осуществление глобальных климатических обязательств стали реальностью.

– Создание механизмов централизованного финансирования проектов возобновляемой энергетики», – отметил министр.

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