В Баку пройдет конференция по космическим технологиям

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Конференция по космическим технологиям (STC2024), объединяющая космических деятелей Центральной Азии, пройдет в Баку в 2025 году, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития и транспорта со ссылкой на объявление, сделанное на третьем заседании глав космических агентств Организации тюркских государств (ОТГ).

В частности, было отмечено, что наличие опыта проведения глобального мероприятия в космической сфере позволяет провести очередное заседание космических агентств ОТГ в следующем году в Баку.