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Главное Общество

В столичных районах отключат газ

В столичных районах отключат газ

В двух районах Баку завтра возникнут перебои в газоснабжении. Об этом говорится в сообщении ПО «Азеригаз».

16 апреля с 10:00 часов будет прекращена подача газа в связи с подключением жилого дома №48 по улице Сулеймана Багирова в Пираллахинском районе к газовой линии и с 09:30 в связи с ремонтными работами в Бинагадинском районе по улице Мелика Асланова в поселке Биладжары.

В связи с данными работами возникнут перебои в газоснабжении улиц Сулеймана Багирова, Самеда Вургуна и 39\40 кварталов в Хазарском районе, а также улицы Мелика Асланова в поселке Биладжары Бинагадинского района.

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В столичных районах отключат газ
Общество

В столичных районах отключат газ

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