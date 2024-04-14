Удар Ирана по Израилю: много шума из ничего

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Одним из итогов ракетного нападения Ирана на Израиль можно считать психологическое утомление, которое предшествовало ответу Тегерана Тель-Авиву после попадания израильских ракет в здание иранского консульства в Дамаске. Многие ожидали массированного удара Исламской Республики по заклятому врагу. Однако широко распиаренный ответ израильскому вызову, невзирая на внушительное количество использованных дронов-камикадзе, ракет и других видов вооружений, не позволяет говорить о реализации Тегераном стратегического плана.

Иран ограничился тактическим ходом, который больше смахивает на грозное предупреждение. Так, военно-политическая верхушка пошла проторенным путем.

Много угроз и суровых обещаний прозвучало из Тегерана в адрес ненавистной Америки и его главного ближневосточного союзника после операции по уничтожению генерала Касема Сулеймани, других акций, в ходе которых были ликвидированы атомщики и высокопоставленные военные. Возникает резонный вопрос – что еще должно произойти, чтобы иранская чаша терпения, наконец, переполнилась?!

Ясно прослеживается повышенная осторожность, которой придерживается Тегеран в сложной глобальной обстановке. Прогнозы и разговоры о большой ближневосточной войне это не далеко не пустой звон.

Случись она, контуры политической карты региона сильно изменятся. В тегеранском истеблишменте прекрасно осознают, что одной из главных целей давно вынашиваемой войны является сам Иран. Да, он накопил силы, достаточно развил ракетную программу и ныне находится у заветной черты, за которой маячит завершенная ядерная программа.

Главное для Ирана – это самосохранение, и правящая верхушки старается действовать наверняка, чтобы не дать поводов для зарождения антииранской коалиции. В умах она сформировалась, но чтобы превратиться в реальнодействующий механизм, нужна полномасштабная война.

США и другие западные страны дежурно осудили Иран, заявив, что в случае необходимости они подставят плечо Тель-Авиву. Но и Израиль не так уж желает обострения положения в иранском направлении. Единственно, кому необходима война, это премьер Бенъямин Нетаниягу и его немногочисленные западные сторонники.

Война с Ираном стала бы для него спасением не только на пути сохранения власти, но и в реализации планов части американского политеса во главе с Дональдом Трампом по нейтрализации иранского фактора.

Что касается нынешней администрации, онаналадила контакт с иранской верхушкой, дабы избежать большой коллизии в год выборов. С другой стороны администрация Байдена не желает усиления Нетаниягу, который не делает секрета из своей близости с Трампом. Вашингтон напоминает, что не стремится к эскалации с Тегераном, но при этом будет поддерживать Израиль.

Около 20 иранских ракет все же поразили стратегическую израильскую авиабазу в Аль-Некебе. Сообщается, что объект серьезно поврежден.

Видно, что расчет был на выведение из строя главной израильской базы, где обслуживаются истребители F-35. Иностранная пресса напомнила, как не так давно военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отрабатывали ракетный удар по имитационному образцу именно этой авиабазы.

Если когда-нибудь ВВС еврейского государства приступят к уничтожению иранских ядерных объектов, значение этой базы станет ключевым. Иран дал понять, что пока нащупывает слабые места в оборонительной сетке противника. Если встанет крайняя необходимость для нанесения калечащих ударов по израильской оборонке, в ход пойдут ракеты прокси-групп, находящихся под боком Тель-Авива.

Тегеран воспользовался возможностью, чтобы опробовать в деле свои тактические средства. До стратегических дело еще не дошло.

Практически вся территория Израиля опоясана иранскими прокси силами, главным оружием которых являются ракеты различных модификаций и дальности полета. Наиболее опасными являются ракеты малой дальности, которых перехватить невозможно. Они летят-то в течение каких-то 10-20секунд, обладая при этом серьезной разрушительной силой.

Таким образом, Тегеран отправил мяч на сторону противника, который также грозится ответить. Если Нетаниягу всерьез возьмется за открытие иранского фронта, он только усугубит свое и без того нелегкое положение.

Война с ХАМАС итак влетела в копеечку, и умеющие считать иранские стратеги продолжают политику удушения израильской экономики, которой все труднее выдерживать бремя региональной войны с палестинцами. Захват спецназом КСИР коммерческого контейнеровоза MSC ARIES, принадлежащего компании ZodiacGroup израильского миллиардера Эяля Офера, эта часть экономического нажима Тегерана на Тель-Авив. Стоимость захваченного судна с грузом оценивается в несколько миллиардов долларов. Если еще и вспомнить, как Иран при помощи хуситов перекрыл кислород врагу в Красном море, в самый раз признать, что война между сторонами давно началась, и она просто норовит вступить в горячую фазу.

Непросто складывающееся положение напоминает проверенную жизнью мудрость, согласно которой хлеб достается тому, у кого в руках нож. В наблюдаемой истории фигурируют два ножа, и небезынтересно выяснить, кому достанется хлеб.

Тофик Аббасов