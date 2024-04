Состоялась встреча послов Германии и Азербайджана

Посол Германии в НАТО Геза Андреас фор Гейр встретился с послом Азербайджана в НАТО Джафаром Гусейнзаде.

Об этом говорится в публикации в аккаунте «Х» Представительства Германии в НАТО.

«Посол фон Гейр был рад встрече с послом Азербайджанской Республики в НАТО Джафаром Гусейнзаде, чтобы обсудить последние события в регионе и отношения между Азербайджаном и Альянсом», – говорится в публикации.

