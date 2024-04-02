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В Армении отмежевались от ограничений в отношении карт «Мир»

В Армении отмежевались от ограничений в отношении карт «Мир»

Армения не имеет никакого отношения к ограничению российских карт «Мир». Об этом в беседе с журналистами в Национальном Собрании заявил депутат парламентской фракции «Гражданский договор» Вагаршак Акопян.

«Это решает частный сектор, и, если я не ошибаюсь, некоторые банки приняли это решение, прекратили обслуживание, и есть банки, которые этого не сделали.

Система «Мир» не является международной, она действует в ограниченном количестве стран, и я хочу констатировать, что в Армении есть банк, являющийся частью банковской системы, где действуют карты «Мир». Другое дело, что той массовости, которая была 1-2 года назад, сейчас нет. Но это вопрос не политический, это вопрос оценки экономических рисков, решение приняли банки, я вас уверяю», – сказал депутат от «Гражданского договора».

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