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Главное Культура

В Турции снимут ремейк «Холопа»

В Турции снимут ремейк "Холопа"

Турецкие кинематографисты готовят ремейк российской комедии «Холоп». Как сообщает компания «Централ партнершип», которая станет дистрибьютором фильма в России, главную роль исполнит звезда турецкого кино Керем Бюрсин. Имена исполнителей остальных ролей пока неизвестны, но авторы проекта обещают, что в фильме снимутся и другие популярные артисты. За режиссуру отвечает известный в Турции постановщик Онур Унул.

В ремейке сохранится основная идея первоисточника, однако в целом сценарий значительно переписали. В центре сюжета окажется избалованный мажор из Стамбула по имени Мете. Для перевоспитания его «отправляют» в османский город XVI века.

Съёмки фильма начнутся летом. Среди локаций будут площадки, использовавшиеся при производстве популярных исторических сериалов «Великолепный век» и «Воскресший  Эртугрул». Именно там воссоздадут османский город.

Над картиной работают турецкая кинокомпания Kunay Film и российская Yellow, Black and White, приложившая руку к созданию «Холопа» и его продолжения.

«Мы ожидаем, что в Турции «Холоп» тоже станет народным хитом и полюбится зрителю. Сценарий нашей версии претерпел ряд изменений, у нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное — шикарный каст из турецких звёзд во главе с Керемом Бюрсином. Мы также надеемся, что турецкая версия фильма найдет своего зрителя и в России», — отметила генеральный продюсер Kunay Film Карина Миа Сатлыкова.

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