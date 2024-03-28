Какие планы кроются за встречей 5 апреля?

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Дипломатия бывает разная — «экономическая», «культурная», «спортивная». В мировую историю вошла «дипломатия канонерок», бульварный роман с претензией на политику – «дипломатия подушек»… А ещё, к сожалению, бывает дипломатия провокационная.

Намеченная на 5 апреля встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Anthony Блинкеном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен – как раз тот случай. Пока что эту встречу особенно активно анонсируют в Ереване, то, что она состоится, подтвердили и в Вашингтоне. Представители армянских властей уверяют: обсуждать планируется вопросы сотрудничества и развития, в Вашингтоне устами представителей госдепартамента уверяют, что встреча направлена исключительно на установление стабильности и мира в регионе. Но фактически на повестке дня – заключение этакого военного пакта. Что уж точно, с учётом местной конкретики, не будет способствовать ни миру, ни стабильности — в реальности США и Европа сталкивают Южный Кавказ к новой нестабильности и новым трагедиям.

Разберём по пунктам.

Прежде всего, здесь надо немного отвлечься от сугубо «армянской» темы и вспомнить предельно циничное заявление Жозепа Борреля по поводу поддержки Украины: «Это не вопрос щедрости, не вопрос поддержки Украины, потому что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах, а также в интересах США как глобального игрока». В переводе: лучше, если за интересы Евросоюза будут умирать украинцы, а не французы, испанцы или немцы. А если завтра «собственные интересы» Евросоюза потребуют договориться с Россией за счёт Украины, желающих повторить «дипломатию Даладье» в европейских кабинетах и коридорах всегда будет предостаточно.

Точно так же новоявленных покровителей Еревана судьба самой этой Армении волнует далеко не в первую очередь. И даже армянские голоса на выборах далеко не на первом месте. Армению рассчитывают использовать как антироссийский плацдарм, открыть здесь «второй фронт» против Кремля, а что в результате будет с самой Арменией — вряд ли вопрос первостепенной важности.

И тем более на такого рода игры не будут благодушно взирать из Баку. В Ереване устами разного рода споуксменов и споуксвумен могут уверять, будто бы встреча 5 апреля не направлена против «третьих стран», но это не более чем отмазка для особо наивных.

Очевидно, что заключение «военного пакта» – не более чем часть плана по ремилитаризации Армении и подготовки Еревана к силовому реваншу. А уже этот реванш предусматривает и военное давление на Азербайджан, и новое вторжение. И судя по всему, победу Азербайджана в Карабахе, освобождение своих территорий от армянской оккупации и разгром армянских агрессоров кое-какие круги на Западе просто оказались не в силах «переварить».

Судя по многим косвенным признакам, уже после 44-дневной войны Запад готовил в Карабахе «косовский вариант». Опять-таки не из симпатий к «многострадальному армянскому народу» — здесь пытались сохранить за собой возможность «конфликтного манипулирования». Держать на «карабахском крючке» и Азербайджан, и Армению, иметь в весьма чувствительным регионе «серую зону», которую можно до предела накачивать оружием – Карабах выглядел весьма привлекательным «инструментом». И возможно, именно здесь следует искать разгадку многих шагов Запада на Карабахском поле. В течение трёх лет – от Отечественной 44-дневной войны и до локальных антитеррористических операций 19-20 сентября 2023 года, положивших конец незаконной хунте, западные политики и институты вели открытую кампанию против Азербайджана и президента нашей страны под предлогом реагирования на «гуманитарную катастрофу» в Карабахе — притом что любому здравомыслящему человеку можно было без труда установить, что никакой «гуманитарной катастрофы» в Карабахе не было от слова «совсем».

Начистоту говоря, в этот же тренд встраивается и щедрое финансирование в Азербайджане разного рода медиа-структур и информационных, а точнее, пропагандистских ресурсов, чья деятельность была направлена на расшатывание ситуации и продавливании в обществе весьма сомнительных «миротворческих» идей. Да и незаконные поездки европейских политиков в Карабах, вроде тех же Элени Теозхарус или Валери Пекресс, не стоит забывать. А когда вся эта «мышиная возня» не сработала, антиазербайджанские круги в странах Запада перешли к подготовке откровенных планов внешнего вторжения.

Да, действовать Запад предпочитают руками Армении. Той самой Армении, которая охотно набивалась и набивается на роль инструмента чужой игры. Причём нередко — двух противоборствующих лагерей одновременно. Достаточно вспомнить восьмидесятые годы ХХ века, когда на армянском сепаратизме в Карабахе играли все кому не лень, и лидеры этого сепаратизма всем набивались в союзники. Одни рассчитывали с помощью этого конфликта надёжно «привязать» к Москве и Армению, и Азербайджан, другие – расшатать с его же помощью СССР (что в конце концов и удалось сделать), третьи – «продвинуть демократию», четвёртые – обкатать механизмы чрезвычайного положения. А армянские лидеры были готовы служить всем. Какой кровью и какой трагедии это обернулась для Южного Кавказа, вряд ли есть необходимость напоминать.

А век назад армянских лидеров использовали против Османской империи. И в армянских ультранационалистических кругах до сих пор, как на икону, молятся на «план Вудро Вильсона», согласно которому, часть территории турецкой Восточной Анатолии превращали в так называемую «Западную Армению». Идея лопнула, ну теперь любители поиграть в перекройку границ в Вашингтоне пытаются запустить в регионе другой план – столь же циничный и столь же опасный. Причём опасный не только для Азербайджана, но и для всего региона.

На этом опасным фоне не может не удивлять молчание традиционных союзников Армении – Ирана и России. В Тегеране не могут не отслеживать весьма опасных тенденций. С одной стороны, власти Исламской Республики Иран выступают категорически против присутствия «внерегиональных сил». Но, с другой, посол Ирана в Армении действует рука об руку со своим французским коллегой – по сути в интересах Запада. Как это соотносится с недавними заявлениями Ирана, что проникновение внерегиональных сил – это «красная линия»? И почему молчит Россия? Та самая Россия, которая весьма остро реагирует на проникновения западных структур в государства постсоветского пространства? Армении открыто заигрывает с ЕС, указывает на дверь российским пограничникам, и всё это может закончиться выводом и российской базы из Гюмри, но никакой реакции от Москвы не заметно.

Впрочем, пусть свои интересы России и Иран отстаивает сами. А Азербайджан гласно, чётко и открыто проводит свои красные линии. Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде уже озвучил предупреждение: «Учитывая реваншистские настроения в Армении, такое открытое проармянское публичное выступление Вашингтона и Брюсселя может создать в Армении опасную иллюзию того, что ЕС и США собираются поддержать Армению в ее возможных новых провокациях против Азербайджана. В таком случае ЕС и США разделят ответственность за любые возможные дестабилизирующие действия Армении».

И к этому предупреждению стоило бы прислушаться.

Отдел политики Minval.az